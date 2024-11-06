Врач Кондрахин: резкая смена осенней погоды может вызывать скачки давления

«Резкая смена погоды может вызвать головные боли, слабость, скачки давления, а у людей с хроническими заболеваниями — обострение симптомов», - уточнил специалист.

«Пока погода влажная, мы будем терять больше тепла, потому что эта влажность будет оседать на поверхности кожи и отнимать лишнее тепло», - заявил терапевт.

Неустойчивая осенняя погода способна стать причиной плохого самочувствия у многих россиян. Перепады температур, снег, сильный ветер, высокая влажность – такой «букет» провоцирует возникновение целого ряда неблагополучных симптомов. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил в разговоре с ОТР, что резкая смена осенней погоды может вызывать скачки артериального давления.Кондрахин обратил внимание на то, что осенью из-за повышенной влажности даже в условиях плюсовой температуры воздуха возникает риск переохлаждения. Это чревато ослаблением иммунитета, подверженностью инфекциям, обострением суставных болей и недугов.Кондрахин посоветовал с учетом этого обязательно носить на улице шапку и перчатки – это защищает тело от потери тепла.Также врач порекомендовал достаточно отдыхать – по возможности избегать перегрузок и переработки, соблюдать режим сна и спать не менее 8–9 часов. Медик заметил, что организм в это время года очень уязвим, и ему необходимо помогать, защищая от охлаждения, стрессов и недосыпа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на скачки давления , возникающие из-за плохой погоды.

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