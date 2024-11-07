«Быстро возникает нагноение»: врач назвала пять начальных признаков сахарного диабета
Быстрое образование гнойничков вкупе с жаждой и частым мочеиспусканием выделяются врачами как признаки диабета.
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала в беседе с «Москвой 24» пять ключевых начальных признаков сахарного диабета.
- Сухость кожи и слизистых;
- Повышенная слабость;
- Жажда;
- Частое мочеиспускание;
- Быстро возникающее нагноение.
«Сахарный диабет первого типа, как правило, проявляется в раннем возрасте и реже – во взрослом. Второго же типа – в средние годы, ближе к пожилым», - уточнила терапевт.
Медик добавила, что сахарный диабет второго типа часто сопровождается сухостью во рту, что побуждает заболевших людей больше пить. Но их организм, пытаясь избавиться от излишков сахара, активизирует работу почек, и в результате усиливается мочеиспускание. Это лишь усиливает ощущение жажды и вдобавок способствует повышенной сухости кожи, ведь тело интенсивно теряет влагу.
Также врач посоветовала не игнорировать состояния слабости – особенно если она ощущается несмотря на отсутствие перегрузок и достаточный сон.
«Как правило, при сахарном диабете всегда бывает слабость, отсутствие энергии, плохое самочувствие. Это тоже одни из первых признаков», – сказала Чернышова.
Помимо того, при сахарном диабете учащаются гнойничковые заболевания кожи. По словам терапевта, этому способствует высокий уровень сахара в крови и тканях у диабетиков, который служит питанием для бактерий, вызывающих нагноение. Даже очень небольшие повреждения в виде царапин, мозолей или натертостей при этом могут быстро воспаляться и становиться гнойными образованиями.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые колебания сахара в крови могут быть очень опасными для головного мозга.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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