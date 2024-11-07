«Быстро возникает нагноение»: врач назвала пять начальных признаков сахарного диабета

Сухость кожи и слизистых;

Повышенная слабость;

Жажда;

Частое мочеиспускание;

Быстро возникающее нагноение.

«Сахарный диабет первого типа, как правило, проявляется в раннем возрасте и реже – во взрослом. Второго же типа – в средние годы, ближе к пожилым», - уточнила терапевт.

«Как правило, при сахарном диабете всегда бывает слабость, отсутствие энергии, плохое самочувствие. Это тоже одни из первых признаков», – сказала Чернышова.

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала в беседе с «Москвой 24» пять ключевых начальных признаков сахарного диабета.Чернышова напомнила, что врачи различают диабет первого и второго типов.Медик добавила, что сахарный диабет второго типа часто сопровождается сухостью во рту, что побуждает заболевших людей больше пить. Но их организм, пытаясь избавиться от излишков сахара, активизирует работу почек, и в результате усиливается мочеиспускание. Это лишь усиливает ощущение жажды и вдобавок способствует повышенной сухости кожи, ведь тело интенсивно теряет влагу.Также врач посоветовала не игнорировать состояния слабости – особенно если она ощущается несмотря на отсутствие перегрузок и достаточный сон.Помимо того, при сахарном диабете учащаются гнойничковые заболевания кожи. По словам терапевта, этому способствует высокий уровень сахара в крови и тканях у диабетиков, который служит питанием для бактерий, вызывающих нагноение. Даже очень небольшие повреждения в виде царапин, мозолей или натертостей при этом могут быстро воспаляться и становиться гнойными образованиями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые колебания сахара в крови могут быть очень опасными для головного мозга

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