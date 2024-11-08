«Не приводит к возникновению диабета»: врач указала на главный миф о сладком

«Это миф, что сладкое провоцирует возникновение диабета. От большого количества сладкого еще неизвестно, заболеет ли человек», - констатировала медик.

«При диабете от сахаросодержащих продуктов следует отказаться. Также диабетикам необходимо убрать из рациона фастфуд, все копченое, соленое, жирное и жареное», - уточнила специалист на портале om.-saratov.ru

Врач Тюгаева указала на главный миф о сладком: он гласит, что сахарный диабет развивается у людей, которые едят сласти.Тюгаева объяснила, что возникновение диабета (имеется в виду диабет второго типа, самый многочисленный) является следствием метаболических изменений в организме, которые вызывают нарушение восприимчивости к инсулину – гормону, ответственному за доставку к клеткам глюкозы, выделяющейся в кровь после еды. Происходить это может по ряду причин. Ключевой причиной считается избыточное жироотложение, которое возможно даже если человек не ест сладкое.Диабет первого типа также не связан с употреблением сладкого. Это аутоиммунное заболевание, при котором возникают патологические процессы в поджелудочной железе, и она перестает производить нужное количество инсулина. Его причинами являются генетика, воспалительные реакции на вирусные инфекции.Эндокринолог добавила, что многие связывают диабет с употреблением сладкого из-за того, что сласти рекомендуется исключать из рациона при данном заболевании. Такие продукты резко увеличивают уровень сахара в крови, который у диабетиков итак является повышенным.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы пять первоначальных признаков сахарного диабета

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