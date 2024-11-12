«Дожить до ста лет»: врач указал на топ-10 правил для достижения долголетия

Важно рационально и сбалансировано питаться, регулярно практиковать физическую активность, следить за весом, не допускать возникновения ожирения, контролировать артериальное давление, уровни сахара и холестерина в крови, укреплять стрессоустойчивость, уметь правильно преодолевать стрессы, употреблять достаточное количество жидкости, высыпаться, не курить.

Врач-кардиолог, терапевт Александр Розанов указал на топ-10 правил для достижения долголетия. По его словам, основным фактором развития многих недугов, сокращающих человеческую жизнь (включая диабет и онкологические болезни) является эндотелиальная дисфункция на фоне хронического воспаления сосудов. Когда может начаться этот патологический процесс и как быстро он может развиваться, в большой степени зависит от образа жизни.Говоря о правилах для достижения долголетия, врач Розанов отметил, что следование им помогает в первую очередь сохранять здоровыми сосуды. Эксперт обратил внимание на то, что возможность дожить до ста лет, сохраняя интеллект и физические кондиции – это, в сущности, вопрос о том, когда у человека случится дебют ИБС, ишемической болезни сердца. При нормальном здоровье это случается в среднем в возрасте 70 лет. Но если следить за собой, периодически проверяться, принимать назначаемые врачами препараты и следовать установкам здорового образа жизни, то появление признаков ишемии можно отложить до возраста сто лет, рассказал врач «Российской газете».Вот топ-10 правил для достижения долголетия, названные им.Ранее портал MedikForum.ru писал о наиболее эффективных доступных способах профилактики проблем с сердцем.

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