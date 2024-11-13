Врач Мамина: позднее использование гаджетов может стать причиной нарушенного ночного сна

«Качественный и достаточный сон позволяет восстановить и «перезагрузить» все органы и системы организма, чтобы у вас было достаточно сил и энергии на следующий день», - поделилась эксперт.

«Поздний просмотр телевизора, употребление кофеина или алкоголя на ночь, несоблюдение регулярного графика сна или попытки спать вне естественных циркадных часов организма».

Уфимский врач Арина Мамина отметила, что плохой ночной сон является распространенной среди россиян медицинской проблемой. Люди жалуются на трудности с засыпанием, несвоевременные ночные пробуждения с невозможностью снова уснуть, слишком тяжелое пробуждение по утрам. Все это вызывает ощущение, что ночной сон не способствует отдыху, возникают вялость и разбитость.Мамина подчеркнула в комментарии UfaTime.ru, что хорошее качество сна по ночам имеет большое значение для сохранения тонуса и крепкого иммунитета, а также для защиты от развития психических расстройств и возрастного упадка мозга.Врач уточнила, что причиной нарушенного ночного сна может стать позднее использование гаджетов и воздействие их светящихся экранов на нервную систему. Также Мамина назвала другие распространенные факторы его плохого качества, бессонницы и недосыпа:Также медик обратила внимание на то, что нарушенный ночной сон может быть проявлением некоторых патологий. В частности, сон, не позволяющий полноценно высыпаться чувствовать себя отдохнувшим, часто бывает проблемой людей с ночным апноэ или синдромом беспокойных ног, нездоровой щитовидной железой. Помимо того, нарушения сна нередко оказываются тесно связаны с психоэмоциональными расстройствами – неврозом, стрессом, выгоранием, тревожностью, депрессией.Врач Мамина констатировала: если возникшие нарушения сна сохраняется долгое время и снижают человеку качество жизни, влияют на работоспособность, – ему необходимо обращаться к специалистам. В таких обстоятельствах необходимо убедиться, что проблемы со сном появляются не из-за чего-то тяжелого и опасного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нормализовать самочувствие при снижении давления

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