Кардиолог Бокерия посоветовал правильно ходить для защиты от сердечно-сосудистых болезней

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пешие прогулки

Кардиолог Лео Бокерия посоветовал чаще ходить пешком для укрепления здоровья сосудов и сердца.

Известный российский кардиолог, академик РАН Лео Бокерия назвал регулярные пешие прогулки одним из лучших способов профилактики сердечно-сосудистых болезней.

«Ежедневные пешие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунитет. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые проходят 8000–10 000 шагов в день, реже сталкиваются с гипертонией, инсультами и другими проблемами, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни», - приводит его слова «Комсомольская правда».

Кардиолог подчеркнул, что для получения терапевтического эффекта от таких прогулок ходить нужно правильно.

Вот на что рекомендует обращать внимание Лео Бокерия.
  • При ходьбе необходимо держать ровную осанку – спина не должна быть сгорбленной, а плечи опущенными, голова не должна наклоняться вперед.
«Как правильно ходить: спина прямая, плечи расслаблены, подбородок слегка приподнят, будто вас слегка тянут за макушку вверх», - уточнил врач.
  • Следует подбирать подходящую обувь – она должна быть удобной, ее подошва должна обладать хорошей амортизацией, при желании можно использовать ортопедические стельки.
  • Длина шага тоже имеет значение: не нужно делать слишком короткие или длинные шаги, чтобы не увеличивать нагрузку на суставы.
  • Нужно следить за дыханием: оно не должно быть поверхностным, неровным или с задержками, иначе может возникнуть нехватка кислорода. Дышать следует четко, глубоко и ритмично.
  • Во время пеших прогулок нужно иметь при себе бутылку с водой и время от времени делать глоток. Это необходимо, так как при ходьбе работающие клетки и мышцы тела интенсивнее теряют влагу, и их следует защищать от обезвоживания.
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Лео (Леонид) Бокерия
Лео (Леонид) Бокерия
Здоровье
кардиолог, глава Лиги здоровья нации, академик РАН
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Теги : здоровье сердца, польза ходьбы, Лео Бокерия
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Кардиолог Бокерия посоветовал правильно ходить для защиты от сердечно-сосудистых болезней