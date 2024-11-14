Кардиолог Бокерия посоветовал правильно ходить для защиты от сердечно-сосудистых болезней

«Ежедневные пешие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют иммунитет. Многочисленные исследования показывают, что люди, которые проходят 8000–10 000 шагов в день, реже сталкиваются с гипертонией, инсультами и другими проблемами, чем те, кто ведет малоподвижный образ жизни», - приводит его слова «Комсомольская правда».

При ходьбе необходимо держать ровную осанку – спина не должна быть сгорбленной, а плечи опущенными, голова не должна наклоняться вперед.

«Как правильно ходить: спина прямая, плечи расслаблены, подбородок слегка приподнят, будто вас слегка тянут за макушку вверх», - уточнил врач.

Следует подбирать подходящую обувь – она должна быть удобной, ее подошва должна обладать хорошей амортизацией, при желании можно использовать ортопедические стельки.

Длина шага тоже имеет значение: не нужно делать слишком короткие или длинные шаги, чтобы не увеличивать нагрузку на суставы.

Нужно следить за дыханием: оно не должно быть поверхностным, неровным или с задержками, иначе может возникнуть нехватка кислорода. Дышать следует четко, глубоко и ритмично.

Во время пеших прогулок нужно иметь при себе бутылку с водой и время от времени делать глоток. Это необходимо, так как при ходьбе работающие клетки и мышцы тела интенсивнее теряют влагу, и их следует защищать от обезвоживания.

Известный российский кардиолог, академик РАН Лео Бокерия назвал регулярные пешие прогулки одним из лучших способов профилактики сердечно-сосудистых болезней.Кардиолог подчеркнул, что для получения терапевтического эффекта от таких прогулок ходить нужно правильно.Вот на что рекомендует обращать внимание Лео Бокерия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом Александром Розановым были названы топ-10 правил для достижения долголетия

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