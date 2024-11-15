Невролог назвала одним из мифов об инсульте его восприятие как болезни пожилых

«Утверждение, что инсульт бывает только у пожилых людей, – миф. Его риск действительно возрастает после 55 лет, но до 15 процентов всех инсультов случаются у людей до 45 лет», - уточнила Демьяновская.

«Врачи могут помочь избежать безвозвратной утраты нервных клеток головного мозга, ведущей к параличу, нарушениям речи и памяти – для этого человек с инсультом попасть к ним в течение первых трех-четырех часов с момента появления симптомов», - подчеркнула невролог.

Невролог Екатерина Демяновская назвала одним из мифов об инсульте его восприятие как болезни пожилых. Об этом врач сообщила в разговоре с порталом «Доктор Питер» на тему заблуждений об инсульте. Он может произойти и в 30, и в 20 лет, заявила специалист.Другим мифом невролог назвала представление о том, что инсульт развивается из-за стресса. По словам Демьяновской, факторами опасной патологии мозга являются, прежде всего, сосудистые нарушения в виде атеросклероза, мерцательной аритмии, гипертонии. Если инсульт возникает на фоне стрессовых событий, значит, к этому моменту в сосудистой системе человека развились очень серьезные отклонения, из-за которых она не смогла выдержать появившегося напряжения.Также числу мифов врач отнесла мнение о том, что инсульт неизлечим.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой симптом является достоверным подтверждением имеющейся у человека хронической сердечной недостаточности.

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