Врач Мамина: при склонности к хроническому запору могут помочь вода и клетчатка

«Для успешного лечения хронического запора требуется комплексный подход, включающий изменения в образе жизни (усиление физической активности), диеты, а в отдельных случаях — применение лекарственных средств. В первую очередь важно скорректировать образ жизни и питание»,- объяснила специалист.

Врач Мамина поделилась советом для тех, кто склонен к хроническим запорам. Медик констатировала: помочь людям с такой проблемой может употребление большего количества воды и продуктов с клетчаткой.Медик уточнила, что воду необходимо пить в количестве порядка 25-30 граммов на килограмм массы тела – она облегчает прохождение пищевых масс через кишечник, . По словам Маминой, склонные к запору люди должны употреблять не менее двух литров жидкости в день.Кроме того, для улучшения работы кишечника следует употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые культуры. Мамина отметила, что в них присутствуют вещества, стимулирующие работу кишечного тракта. В частности, полезно употреблять инжир, финики, чернослив, курагу, бананы, некислые яблоки, киви.Вдобавок кишечник оздоровляет ежедневная физическая активность, включая ходьбу, добавила эксперт беседе с « Лентой.р у.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно есть белый хлеб – советами об этом поделилась эндокринолог Алия Насыртдинова.

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