Врач Мамина: при склонности к хроническому запору могут помочь вода и клетчатка

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запор

Употребление воды и клетчатки может помочь при склонности к хроническому запору, поделилась врач Арина Мамина.

Врач Мамина поделилась советом для тех, кто склонен к хроническим запорам. Медик констатировала: помочь людям с такой проблемой может употребление большего количества воды и продуктов с клетчаткой.

«Для успешного лечения хронического запора требуется комплексный подход, включающий изменения в образе жизни (усиление физической активности), диеты, а в отдельных случаях — применение лекарственных средств. В первую очередь важно скорректировать образ жизни и питание»,- объяснила специалист.

Медик уточнила, что воду необходимо пить в количестве порядка 25-30 граммов на килограмм массы тела – она облегчает прохождение пищевых масс через кишечник, . По словам Маминой, склонные к запору люди должны употреблять не менее двух литров жидкости в день.

Кроме того, для улучшения работы кишечника следует употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые культуры. Мамина отметила, что в них присутствуют вещества, стимулирующие работу кишечного тракта. В частности, полезно употреблять инжир, финики, чернослив, курагу, бананы, некислые яблоки, киви.

Вдобавок кишечник оздоровляет ежедневная физическая активность, включая ходьбу, добавила эксперт беседе с «Лентой.ру.

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Арина Мамина
Арина Мамина
Здоровье
эксперт в области питания, практикующий врач терапевт, диетолог, нутрициолог
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Теги : хронический запор, советы врачей, Арина Мамина
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