Врач Гадзиян: 3 вида продуктов забивают сосуды холестерином и особенно вредны мужчинам

Врач-уролог Марк Гадзиян рассказал о трех видах продуктов, которые способствуют развитию атеросклероза сосуды и особенно вредны мужчинам. Медик напомнил, что атеросклероз ассоциируется с отложением бляшек на внутренних стенках артерий и сосудов – данному нарушению способствует прежде всего высокий уровень холестерина. Когда сосуды забиваются бляшками из-за излишков холестерина, это ведет к ухудшению кровообращения и повышает риски инфаркта и инсульта.Чем выше холестерин, тем хуже проходимость сосудов, и это особенно губительно для мужского здоровья, подчеркнул в своем Telegram-канале врач Гадзиян.Медик констатировал, что данная проблема возникает и усугубляется в тесной связи с неправильным питанием. Гадзиян посоветовал обращать пристальное внимание на количество жирной и соленой пищи в повседневном рационе. Среди продуктов, которые забивают кровеносные сосуды холестерином и особенно вредны мужчинам, эксперт выделил колбасные изделия. По словам врача, входящие в их состав добавки и жиры ухудшают кровообращение, провоцируют ускоренное образование бляшек.Колбаса и сосиски относятся к наиболее вредным продуктам для мужчин, постулировал специалист.Кроме того, к продуктам, которые помогают сосудам забиваться холестерином, он отнес богатые источники насыщенных жиров и трансжиров. Особенно опасен в этом плане фастфуд – его регулярное употребление «убивает» мужчинам сердце и сосуды, добавил врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты, оставленные незакрытыми, могут оказаться смертельно опасными

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