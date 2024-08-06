«Простой способ продлить жизнь»: врач Гадзиян посоветовал больше ходить пешком

«Каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 12 процентов. При прохождении десяти тысяч шагов этот показатель увеличивается до 56 процентов, а при достижении отметки в 16 тысяч шагов — до 66 процентов», - об этом врач рассказал в Telegram-канале.

Врач Гадзиян посоветовал россиянам больше ходить пешком, чтобы укрепить свои мышцы, здоровье и повысить свои шансы на долголетие.Гадзиян добавил, что благодаря ходьбе пешком снижается риск сердечных болезней, уменьшаются уровни плохого холестерина и глюкозы в крови, улучшается защита организма от развития диабета. Также привычка ходить пешком помогает контролировать артериальное давление, поддерживать здоровый вес и к тому же исключительно положительно сказывается на работе головного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , которые особенно эффективно защищают артерии и сосуды от развития атеросклероза

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