«Простой способ продлить жизнь»: врач Гадзиян посоветовал больше ходить пешком

242 Фото: https://unsplash.com/photos/person-in-white-nike-sneakers-Kx385zuJai4
ходьба

Врач-уролог Марк Гадзиян заявил, что регулярные пешие прогулки являются простым способом увеличить продолжительность жизни.

Врач Гадзиян посоветовал россиянам больше ходить пешком, чтобы укрепить свои мышцы, здоровье и повысить свои шансы на долголетие.

«Каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 12 процентов. При прохождении десяти тысяч шагов этот показатель увеличивается до 56 процентов, а при достижении отметки в 16 тысяч шагов — до 66 процентов», - об этом врач рассказал в Telegram-канале.

Гадзиян добавил, что благодаря ходьбе пешком снижается риск сердечных болезней, уменьшаются уровни плохого холестерина и глюкозы в крови, улучшается защита организма от развития диабета. Также привычка ходить пешком помогает контролировать артериальное давление, поддерживать здоровый вес и к тому же исключительно положительно сказывается на работе головного мозга.

Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, которые особенно эффективно защищают артерии и сосуды от развития атеросклероза

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
ЗОЖ
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Юрий Конев назвал ежедневное количество шагов, важное для долголетия
Привычка ходить пешком снижает давление при гипертонии
Врач Гадзиян назвал лишний жир «убийцей номер один» для организма
Теги : польза ходьбы, продление жизни, Марк Гадзиян