Врач Ломова: продукты с фруктозой и животными жирами могут разрушать клетки печени

«Переизбыток сахара, который повышает уровень глюкозы в крови, является серьезным фактором риска развития жировой болезни печени», - предостерегла эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Ломова посоветовала россиянам тщательнее контролировать в своем рационе количество продуктов, которые могут разрушать клетки печени. К ним, в частности, относятся богатые источники животных жиров, включая сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирное мясо, торты и выпечку, фастфуд. Их неумеренное или регулярное поедание способствует увеличению жировых компонентов в крови, что повышает риск возникновения жирового гепатоза.Кроме того, жировому перерождению печени, которое подавляет способность органа воспроизводить здоровые клетки, содействуют продукты с фруктозой, также употребляемые без ограничений. Учитывая это, следует строго умеренно есть даже полезные в целом фрукты, подчеркнула гастроэнтеролог.Ломова добавила, что разрушать клетки печени могут также сладости, которые поедаются человеком изо дня в день.Другими продуктами, разрушающими печень, Ломова назвала консервы и полуфабрикаты. С такой едой в организм проникает большое количество соли, консервантов и стабилизаторов, способных серьезно вредить состоянию органа, посоветовала помнить медик в беседе с « Известиями ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-уролог Марк Гадзиян рассказал о трех видах продуктов , которые способствуют развитию атеросклероза сосудов и особенно вредны мужчинам.

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