Не только алкоголь: врач Ломова назвала вредные для печени продукты

«На сегодняшний день алкоголь признан самым вредным продуктом для печени. Этанол, входящий в состав алкоголя, напрямую повреждает клетки печени, вызывая ее фиброз, который в дальнейшем может перейти в цирроз», - констатировала специалист.

«В список вредных для печени продуктов входят острые и маринованные (если ими злоупотребляют), а также полуфабрикаты и продукты, содержащие большое количество сахара, красителей, вкусовых добавок», - продолжила Валерия Ломова.

«При чрезмерном употреблении соли происходит задержка жидкости и увеличивается риск повреждения клеток печени – гепатоцитов».

Врач Ломова рассказала в интервью, какие особенности рациона пагубно сказываются на состоянии печени. Главным врагом этого органа медик назвала алкогольные напитки, употребляемые на регулярной основе или в большом количестве.Но печень страдает не только у тех, кто употребляет алкоголь – риск заболеваний этого органа может серьезно повышаться, даже если человек игнорирует спиртное, однако не слишком щепетилен в выборе повседневной еды.Врач заострила внимание на том, что состоянию печени наносится серьезный урон, если человек тяготеет к употреблению жирных сортов мяса. При частом употреблении жирного мяса возникает подверженность ожирению самой печени и вместе с этим ее воспалению. Медик посоветовала чаще есть постное, а не жирное мясо – курицу, индейку, телятину, говядину без жира.Дополнительно гастроэнтеролог посоветовала контролировать потребление соли. Беседуя с «Мослентой», Валерия Ломова предупредила Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать из-за висцерального жира.

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