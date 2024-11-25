Флеболог Авакян назвал сладости продуктом, ведущим к варикозному расширению вен

Флеболог Авакян сообщил, что варикоз может появиться в любом возрасте, он является широко распространенным заболеванием. Очень часто его возникновение бывает следствием неправильного образа жизни и несбалансированного питания, подчеркнул специалист.Авакян назвал сладости продуктом, ведущим к появлению варикозного расширения вен. Он перечислил разные виды часто употребляемых сладких продуктов: сахар, мед, печенье, арахисовое масло, шоколадные пасты, масло, сладкие булочки. По словам врача, такая еда способствует повышенной выработке инсулина, из-за чего может пострадать обмен веществ. В результате этих неблагополучных процессов может возникать риск варикоза. По мнению Авакяна, одной из серьезных проблем питания у современных людей является изобилие сладостей и рафинированных продуктов в повседневном рационе. Медик сказал об этом в беседе со «Спорт-Экспресс».Данное заболевание сопровождается истончением венозной стенки. Из-за варикоза повышается риск формирования тромбов, появляются заболевания кожи — зуд, жжение, экземы, венозные язвы.Флеболог Авакян посоветовал придерживаться рациона, насыщенного овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами – данные продукты содержат разнообразные вещества, улучшающие состояние вен и снижающие риск тромбообразования.Что еще важно, считает врач, – ограничивать употребление насыщенных жиров и соли. Эти продукты ведут к задержке жидкости, что ненужным образом увеличивает нагрузку на стенки сосудов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Лиза Афинская рассказала: такие два продукта как какао и бананы помогают «отодвинуть» старость благодаря своей способности укреплять кровеносные сосуды.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.