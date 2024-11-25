Врач Умнов: посещение бани снижает риск сопряженных со стрессом болезней

«Русская баня находится посередине между финской сауной и хамамом. Банные процедуры способствуют очистке всех пор, а также снижают уровень стресса и тревоги», - поделился Умнов с «Известиями».

Врач Умнов рассказал, что благодаря банным процедурам укрепляется сосудистая система. Кроме того, они снижают риск болезней, сопряженных со стрессом.Специалист добавил, что на состоянии организма благоприятно сказываются эфирные масла, которые выделяются вениками или растворами для поливания горячих камней. Под их воздействием укрепляется иммунная система, создается профилактика простудных заболеваний.Умнов обратил внимание, что листья веников содержат фитонциды – это вещества тоже благоприятно сказываются на иммунитете, оказывают противогрибковый и антибактериальные эффекты.После парной полезно выпить травяного чая, морса или лимонной воды – это усилит антистрессовое действие банных процедур, поспособствует укреплению организма. Алкоголь употреблять нельзя – для сердца после парилки это может создать чрезмерную нагрузку, повысив вероятность сосудистого спазма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доступная дешевая перловка называется одной из самых полезных для здоровья круп

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