Диетолог Кабанов: сахар может лишить здоровой печени быстрее алкоголя
Диетолог Алексей Кабанов: злоупотребление сахаром разрушительно действует на печень и может быть более опасным для нее фактором, чем употребление алкоголя.
Диетолог Кабанов поделился мнением о том, что именно сахар – самый опасный продукт для печени. Сахар может лишить человека здоровой печени быстрее алкоголя, об этом свидетельствует медицинская практика в России. Чаще всего заболевания печени у россиян бывают обусловлены чрезмерным количеством поедаемого сахара и простых углеводов, а также ассоциированным жировым гепатозом.
«Вопреки устоявшейся теории, сахар более вреден для печени, чем алкоголь. Самыми серьезными заболеваниями печени в нашей стране являются неалкогольные жировые болезни. Наиболее вредное для печени сочетание продуктов – это сахар и животный жир», - предупредил диетолог.
Кабанов отметил, что россияне употребляют много сахара в составе промышленных сластей и выпечки, фастфуда и разнообразных подслащенных напитков.
«Полстакана газировки фактически содержит дневную норму сахара для взрослого человека».
Диетолог обратил внимание на то, что распространенная привычка запивать пищу газировкой крайне негативно сказывается на состоянии печени. Если человек употребляет при этом еще и алкоголь, по его печени наносится двойной удар. Такой рацион провоцирует накопление в печени жира и последующего воспаления, которое в свою очередь может вести к опасному огрубению и рубцеванию ткани органа, появлению цирроза и рака печени.
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Алексей Кабанов
ЗОЖ
диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»
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