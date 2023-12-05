Диетолог Кабанов: сахар может лишить здоровой печени быстрее алкоголя

«Вопреки устоявшейся теории, сахар более вреден для печени, чем алкоголь. Самыми серьезными заболеваниями печени в нашей стране являются неалкогольные жировые болезни. Наиболее вредное для печени сочетание продуктов – это сахар и животный жир», - предупредил диетолог.

«Полстакана газировки фактически содержит дневную норму сахара для взрослого человека».

Диетолог Кабанов поделился мнением о том, что именно сахар – самый опасный продукт для печени. Сахар может лишить человека здоровой печени быстрее алкоголя, об этом свидетельствует медицинская практика в России. Чаще всего заболевания печени у россиян бывают обусловлены чрезмерным количеством поедаемого сахара и простых углеводов, а также ассоциированным жировым гепатозом.Кабанов отметил, что россияне употребляют много сахара в составе промышленных сластей и выпечки, фастфуда и разнообразных подслащенных напитков.Диетолог обратил внимание на то, что распространенная привычка запивать пищу газировкой крайне негативно сказывается на состоянии печени. Если человек употребляет при этом еще и алкоголь, по его печени наносится двойной удар. Такой рацион провоцирует накопление в печени жира и последующего воспаления, которое в свою очередь может вести к опасному огрубению и рубцеванию ткани органа, появлению цирроза и рака печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить организму детское шампанское.

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