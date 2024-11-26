Врач Ахуньянова назвала обилие обработанной еды в рационе среди трех факторов риска рака

«Если вы уберете ультрапереработанную еду, то сильно застрахуете себя от рака», - поделилась Регина Ахуньянова в своем блоге.

Врач Ахуньянова напомнила о существовании трех факторов в образе жизни людей, способных резко повысить риск возникновения рака. Среди этих трех ключевых факторов риска рака медик выделила обилие в повседневном рационе обработанной еды. По словам Ахуньяновой, все упакованные продукты в виде конфет, печенья, колбас и сосисок, чипсов, фастфуда, растворимого кофе, сладких газировок относятся к категории обработанной еды и считаются ультрапереработанными продуктами. Специалист обратила внимание, что сегодня в рационе людей до 80% составляет именно такая еда, содержащая множество искусственных добавок, негативно влияющих на метаболизм и гормоны.Другим фактором высокого риска рака врач назвала злоупотребление мясом – красным и по-разному обработанным (колбасы, готовые паштеты, рулеты, копчености и т. д.). При употреблении любой магазинной продукции из мяса в организм попадает большое количество нежелательных и вредных ингредиентов, потенциальных канцерогенов.Третий распространенный фактор развития рака – это наличие ожирения, добавила Ахуньянова.До этого онколог Александр Серяков рассказал в интервью, что жировая ткань является источником цитокинов – веществ, из-за которых в организме возникает хроническое воспаление. При излишках жира цитокинов становится особенно много, и это способствует появлению участков сильного воспаления, которые могут преобразовываться в опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из симптомов рака бывает зуд

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