«Связано с избытком глюкозы»: врач Ахуньянова объяснила увеличение жира в организме

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/person-with-eating-disorder-losing-weight_21795324.htm#query=overweight%20fat&position=26&from_view=search&track=ais
взвешивание

Увеличенное содержание жира в организме тесно связано с концентрацией глюкозы в крови, предупредила медик.

Врач Регина Ахуньянова (Регина Доктор) рассказала, почему в человеческом теле происходит увеличение жира и появляются лишние килограммы. Специалист посоветовала помнить: процесс избыточного жироотложения обуславливается избытком глюкозы в крови.
Ахуньянова отметила, что уровень глюкозы или сахара в крови поднимается после приемов пищи. Клетки тела используют глюкозу для своего питания, благодаря которому они вырабатывают энергию, необходимую телу для выполнения всех его функций и преодоления нагрузок. Чтобы глюкоза проникла в клетки, активизируется гормон инсулин, который выделяется при повышении глюкозы в крови. Благодаря инсулину глюкоза распределяется по клеткам, и ее уровень вновь нормализуется.

Однако когда человек злоупотребляет определенными продуктами, концентрация глюкозы в крови может подниматься до очень высоких значений. Именно это грозит увеличением веса и полнотой, поскольку инсулин превращает избыток глюкозы в триглицериды (жир), которые накапливаются в специальных «депо» под кожей.

«Когда клетка, которой нужна подпитка глюкозой, максимально забивается ею и при этом остается избыток, он откладывается в жир. Так мы получаем свои первые 2-3 килограмма», - поделилась медик.

Регина Доктор подчеркнула: чтобы избежать накопления лишнего жира, важно контролировать качество пищи и уровень сахара в крови. В рационе должно быть как можно меньше продуктов, провоцирующих резкое повышение концентрации глюкозы. Это позволит уменьшить выработку инсулина и вместе с ним образование новых жировых клеток.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют ожирению печени и разрушению ее клеток.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Регина Ахуньянова
Регина Ахуньянова
Здоровье
врач-терапевт, нефролог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Врач Ахуньянова назвала причины ухудшения самочувствия после 30 лет
Чем опасен высокий уровень инсулина?
«Проверьте уровень железа»: врач Ахуньянова назвала частую причину выпадения волос
Теги : лишний вес, причины ожирения, Регина Ахуньянова