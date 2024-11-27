Врачи из Уфы назвали смертельно опасное количество часов в сидячем положении

«У людей, которые проводят в сидячем положении 10 и более часов в день, значительно возрастает риск ранней смерти, даже если они регулярно занимаются спортом», - констатировали медики из уфимской больницы №5.

Врачи из Уфы напомнили, что большое количество часов, проводимых в сидячем положении, опасно в плане риска преждевременной смерти.Ссылаясь на исследовательские данные, они отметили, что неподвижное времяпровождение (в сидячем, полулежачем или лежачем положении) тесно связано с подверженностью людей сердечно-сосудистым заболеваниям. Если оно превышает 10-11 часов в сутки, вероятность развития данных патологий, а также их опасных последствий становится особенно существенной. Даже если вне столь длительного сидения люди стараются быть физически активными и занимаются спортом, это не помогает компенсировать тот урон, который оно наносит организму, его сердцу и кровеносной системе, подчеркивают эксперты.До этого врач Александр Мясников рассказывал о том, что постоянное или длительное сидение заставляет по-другому работать сердце. У людей, которые проводят в сидячем положении много часов, особенно у тех, кто подолгу сидит в одной позе, не вставая и не разминаясь, серьезно возрастают риски опасных сердечнососудистых патологий, включая ишемическую болезнь сердца и инфаркт, предупредил специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой пульс в состоянии покоя говорит об опасных изменениях с сердцем

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