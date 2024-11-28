Краснота как признак гипертонии: врач назвал три говорящие о болезнях изменения глаз

«Если склера покраснела или сосуды на глазном яблоке расширились и стали ярче, то у человека может быть гипертоническая болезнь».

Врач Хухрев назвал три говорящие о болезнях изменения глаз. В частности, одним из таких «говорящих» изменения является краснота глаз. Подобны симптомом может проявляться общее неблагополучие сосудистой системы, нестабильное артериальное давление. Хурев обратил внимание, что глаз – это единственный орган человека, позволяющий увидеть кровеносные сосуды, расположенные «как на витрине».Россиянам посоветовали запомнить:Другое неблагополучное изменение глаз – это пожелтение их склеры. Хухрев порекомендовал людям, замечающим у себя такую желтизну, сдать анализ на билирубин, причем не медлить с обращением к врачу. Пожелтение глаз говорит о повышенном уровне пигмента билирубина, что может происходить из-за проблем с печенью, оттоком желчи.Еще одно изменение глаз, говорящее о болезни, – это появление на них небольших наростов – ксантом. Похожие на комочки, они склонны возникать на веках или в уголках глаз в тесной связи с повышенным содержание холестерина в крови. Терапевт Хухрев предостерег: ксантомы могут свидетельствовать о нарушениях в работе печени и развитии атеросклероза.Совет врача: заметив образования на веках, необходимо проверить уровень холестерина в крови и посетить терапевта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем необходимо обращаться к хирургу.

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