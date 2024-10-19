Мытье рук и ношение масок рекомендуется врачами среди мер защиты от заражения микоплазмой

«Периоды подъема микоплазменной инфекции обычно случаются раз в 5-7 лет, она встречается почти у каждого второго заболевшего ОРВИ», - сообщили эксперты порталу «Доктор Питер».

«Меры защиты стандартные: мытье рук, ношение масок и отказ от посещения многолюдных мест».

Начинается не остро, а постепенно – симптомы могут нарастать около 5-7 дней;

Повышение температуры часто незначительное – 37-37,5 градусов;

Может напоминать бронхит.

Одна из актуальных тем последних дней – рост заболеваемости пневмонией в РФ, особенно часто поражающей детей и подростков. Роспотребнадзор подтверждает факт всплеска случаев пневмонии в стране, отмечая, что ее основным возбудителем является бактерия микоплазма.Медики констатируют, что вспышки микоплазменной пневмонии на самом деле происходят периодически.В свою очередь, ученые из СПбГПМУ сообщили изданию, что микоплазменная пневмония в отличие от типичной бактериальной обычно характеризуется двухсторонни поражением легких. Они предупредили, что инфекцией можно заразиться воздушно-капельным путем и азвали приемлемые способы профилактики.Среди мер защиты от заражения микоплазмой врачи порекомендовали мытье рук и ношение масок в общественных местах.Что следует знать о микоплазменной пневмонии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить бронхит от пневмонии

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