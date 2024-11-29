Врачи Малышева и Гандельман: высокий сахар в крови грозит возникновением деменции

«Влияние диабета на здоровье мозга просто огромное».

«Кроме того, происходит засахаривание мозга, что приводит к воспалению и повреждению нервных клеток. Риск развития деменции у больных сахарным диабетом повышается почти на треть», - заявил кардиолог Герман Гандельман.

Регулярно измерять уровень сахара в крови;

Контролировать артериальное давление;

Проверять уровень холестерина.

Медики посоветовали россиянам помнить, что последствием диабета, которому свойствен высокий уровень сахара в крови, может стать возрастное слабоумие или деменция. Предупреждение об этом прозвучало в программе Елены Малышевой «Жить здорово!».Сама доктор Малышева констатировала:Её коллега, кардиолог Герман Гандельман объяснил, почему высокий сахар в крови грозит возникновением деменции. По словам врача, излишки сахара делают кровь более густой и плотной, и при ее давлении на стенки сосудов повышается риск повреждений. К этим поврежденным участкам в сосудистых стенках устремляются жиры и холестерин, формируя атеросклеротические бляшки. Когда такие бляшки отрываются и мигрируют с кровотоком, они могут закупоривать мелкие сосуды, включая сосуды, расположенные в головном мозге. Подобные закупорки ухудшают его кровообращение, с чем тесно связаны различные ухудшения мозговых функций. В том числе таких, которые ассоциируются с упадком когнитивной деятельности и деменцией.Врачи добавили, что диабет часто идет рука об руку с ожирением. В свою очередь, избыточная масса тела способствует развитию гипертонии, которая также очень опасна для мозга. Специалисты подчеркнули, что для предотвращения возрастных проблем с ЦНС и деменции необходимо соблюдать три профилактических правила:В норме при сдаче анализа на голодный желудок 3,3-6,1 ммоль/л. После еды допустимо увеличение до 7 ммоль/л. Более высокие показатели говорят о проблеме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что частые запоры могут быть сигналом о подверженности раку

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