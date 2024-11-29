Врачи Малышева и Гандельман: высокий сахар в крови грозит возникновением деменции
Диабет оказывает огромное влияние на здоровье мозга, а высокий сахар в крови является провокатором слабоумия, предупреждают врачи.
Медики посоветовали россиянам помнить, что последствием диабета, которому свойствен высокий уровень сахара в крови, может стать возрастное слабоумие или деменция. Предупреждение об этом прозвучало в программе Елены Малышевой «Жить здорово!».
Сама доктор Малышева констатировала:
«Влияние диабета на здоровье мозга просто огромное».
Её коллега, кардиолог Герман Гандельман объяснил, почему высокий сахар в крови грозит возникновением деменции. По словам врача, излишки сахара делают кровь более густой и плотной, и при ее давлении на стенки сосудов повышается риск повреждений. К этим поврежденным участкам в сосудистых стенках устремляются жиры и холестерин, формируя атеросклеротические бляшки. Когда такие бляшки отрываются и мигрируют с кровотоком, они могут закупоривать мелкие сосуды, включая сосуды, расположенные в головном мозге. Подобные закупорки ухудшают его кровообращение, с чем тесно связаны различные ухудшения мозговых функций. В том числе таких, которые ассоциируются с упадком когнитивной деятельности и деменцией.
«Кроме того, происходит засахаривание мозга, что приводит к воспалению и повреждению нервных клеток. Риск развития деменции у больных сахарным диабетом повышается почти на треть», - заявил кардиолог Герман Гандельман.
Врачи добавили, что диабет часто идет рука об руку с ожирением. В свою очередь, избыточная масса тела способствует развитию гипертонии, которая также очень опасна для мозга. Специалисты подчеркнули, что для предотвращения возрастных проблем с ЦНС и деменции необходимо соблюдать три профилактических правила:
- Регулярно измерять уровень сахара в крови;
- Контролировать артериальное давление;
- Проверять уровень холестерина.
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Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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