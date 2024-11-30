Малышева: при боле в спине из-за почечной колики нельзя садиться за руль

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боль в спине

Боль в спине может возникать по разным причинам. Елена Малышева рассказала, когда она вызывается почечной коликой и почему с такой болью нельзя садиться за руль.

Малышева сообщила, что почечная колика сопровождается очень острой болью в спине.

«Человек сталкивается с кинжалоподобной болью — это когда болит так, будто в спину резко воткнули что-то острое. Такая боль внезапная и острая»,- уточнила врач и телеведущая.

Доктор Малышева подчеркнула, что с такой болью нужно как можно скорее обращаться к врачам, но самому пострадавшему ни в коем случае нельзя садиться за руль. Медик объяснила, что при почечной колике возможен такой интенсивный приступ боли, что человек рискует потерять сознание.

Cпециалисты в программе Малышевой констатировали, что сами по себе почки болеть не могут – в них нет болевых рецепторов. Болевой синдром возникает, когда из почки выходит камень и застревает в мочеточнике, нарушая отток мочи. В этом случае начинается растяжение лоханки, в которой скапливается моча, и это вызывает спазм гладких мышц, из которых состоит мочеточник.

«Для исправления ситуации надо либо расслабить мочеточник, чтобы камень вышел в мочевой пузырь, либо проводить операцию», - резюмировали эксперты.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : боль в спине, почечная колика, Елена Малышева