Физиолог Крымцева: опасность сна на левом боку для сердца – это предубеждение

«То, что спать на левом боку нежелательно для работы сердца, — предубеждение. При этом сердечникам можно посоветовать выбирать для сна высокую подушку», - уточнила физиолог в беседе с «Известиями».

«Важным условием для полноценного ночного отдыха и крепкого сна является удобная постель. Матрас должен быть достаточно жестким и поддерживать позвоночник в естественном положении, а спальное место не должно стеснять человека во время сна», - резюмировала специалист.

Физиолог Крымцева рассказала: спать и засыпать на левом боку для человека не только не вредно, но и полезно. В частности, такая поза для сна предпочтительна для профилактики изжоги, объяснила специалист. Когда человек спит на левом боку, уменьшается вероятность заброса кислого желудочного содержимого в пищевод – это обусловлено объясняется строением желудка. В результате лучше сохраняется слизистая оболочка пищевода: она не обжигается кислотой, не травмируется, не подвергается эрозийному процессу.Мнение об опасности сна на левом боку для сердца Крымцева назвала предубеждением.Что касается позы на спине, такое положение тела комфортно для позвоночника однако в этом случае возникает риск храпа или апноэ, предостерегла эксперт.Сон на животе Крымцева назвала опасным. У человека, спящего таким образом, возникают проблемы с дыханием, происходит сдавливание внутренних органов, появляется напряжение в шейном отделе позвоночника, уточнила физиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что длительный сон в выходные дни полезен для защиты мозга от деменции.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.