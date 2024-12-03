Врач Мясников: многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы

«Нарушения функции щитовидной железы есть у каждого четвертого человека, а узлы встречаются почти у каждого второго», - пояснил Александр Мясников.

Колебания веса: его неожиданное увеличение или снижение;

Нарушения сна: плохое засыпание, бессонница, избыточная сонливость;

Изменения чувствительности к теплу и холоду: повышенная зябкость или ощущение жара;

Аномальный аппетит: чересчур высокий или отсутствующий;

Изменения внешности: выпадение волос, сухость кожи, ломке ногти.

Колебания тонуса: постоянная усталость, вялость, слабость или избыточная энергичность;

Колебания настроения: депрессивность, плаксивость или повышенная раздражительность.

Изменения ритма сердца: аритмия.

«Многие проверяют здоровье щитовидки неправильно — сразу идут на УЗИ, хотя оно бессмысленно для оценки функции железы. Ультразвук видит лишь ее объем и наличие узлов, которые, например, есть у 45% женщин. И дальше вы уже ни о чем не думаете, переживаете, что будет рак», - поделился мнением доктор.

«Не тратте деньги на Т3 и Т4. Вам всю важную информацию даст ТТГ», - подчеркнул доктор Мясников.

Известный российский медик рассказал, что проблемы с щитовидкой являются широко распространенными среди взрослых россиян.Врач добавил, что щитовидная железа отвечает за контроль многочисленных функций организма, от производства энергии до способности зачать ребенка. Поэтому симптомы, свидетельствующие о сбоях в ее работе, отличаются разнообразием.Что может указывать на нездоровую щитовидную железу:Все эти симптомы являются основанием для проверки состояния щитовидной железы, констатировал медик.Врач Мясников обратил внимание, что многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы.Александр Мясников посоветовал для проверки щитовидки сдавать только один анализ — на ТТГ — тиреотропный гормон. Дальнейшие действия будут зависеть от его показаний. Выяснять показания Т3 и Т4 необходимости нет, добавил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что человек может не догадываться об имеющемся у него гастрите

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