Врач Мясников: многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы

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проверка щитовидной железы у пациентки

Врач Александр Мясников назвал симптомы, при появлении которых следует проверять состояние щитовидной железы.

Известный российский медик рассказал, что проблемы с щитовидкой являются широко распространенными среди взрослых россиян.

«Нарушения функции щитовидной железы есть у каждого четвертого человека, а узлы встречаются почти у каждого второго», - пояснил Александр Мясников.

Врач добавил, что щитовидная железа отвечает за контроль многочисленных функций организма, от производства энергии до способности зачать ребенка. Поэтому симптомы, свидетельствующие о сбоях в ее работе, отличаются разнообразием.

Что может указывать на нездоровую щитовидную железу:
  • Колебания веса: его неожиданное увеличение или снижение;
  • Нарушения сна: плохое засыпание, бессонница, избыточная сонливость;
  • Изменения чувствительности к теплу и холоду: повышенная зябкость или ощущение жара;
  • Аномальный аппетит: чересчур высокий или отсутствующий;
  • Изменения внешности: выпадение волос, сухость кожи, ломке ногти.
  • Колебания тонуса: постоянная усталость, вялость, слабость или избыточная энергичность;
  • Колебания настроения: депрессивность, плаксивость или повышенная раздражительность.
  • Изменения ритма сердца: аритмия.
Все эти симптомы являются основанием для проверки состояния щитовидной железы, констатировал медик.

Врач Мясников обратил внимание, что многие люди неправильно проверяют состояние щитовидной железы.

«Многие проверяют здоровье щитовидки неправильно — сразу идут на УЗИ, хотя оно бессмысленно для оценки функции железы. Ультразвук видит лишь ее объем и наличие узлов, которые, например, есть у 45% женщин. И дальше вы уже ни о чем не думаете, переживаете, что будет рак», - поделился мнением доктор.

Александр Мясников посоветовал для проверки щитовидки сдавать только один анализ — на ТТГ — тиреотропный гормон. Дальнейшие действия будут зависеть от его показаний. Выяснять показания Т3 и Т4 необходимости нет, добавил эксперт.

«Не тратте деньги на Т3 и Т4. Вам всю важную информацию даст ТТГ», - подчеркнул доктор Мясников.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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