Врач Тананакина: кефир помогает лучше справляться с нервным перенапряжением

«Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение», - поделилась Тананакина с РИАМО

Врач Тананакина констатировала: включение в повседневный рацион продуктов, содержащих живые микроорганизмы, благоприятно сказывается на состоянии нервной системы и улучшает способность человеческой психики переносить стрессовые состояния. Медик отметила, что такие продукты способствуют здоровому развитию микрофлоры кишечника – это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на выработку «гормона радости» серотонина, благодаря которому и обеспечивается стрессоустойчивость организма.В частности, лучше справляться с нервным перенапряжением помогают кефир и другие кисломолочные напитки, натуральные йогурты.Кроме того, лучше справляться со стрессом и нервным прессингом помогают бананы. В их составе присутствуют аминокислота триптофан и витамин В6, способствующие выработке мозгом веществ, создающих позитивный настрой и сбалансированное эмоциональное состояние.Для снижения тревожности Тананакина посоветовала есть миндаль и бразильский орех, которые являются богатыми источниками цинка и селена, улучающими неврологическое здоровье и работу головного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычная морковь является одним из лучших натуральных защитников организма от рака

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