Врач Тананакина: кефир помогает лучше справляться с нервным перенапряжением

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кефир

Врач Наталия Тананакина посоветовала для укрепления психики употреблять продукты, оздоровляющие работу кишечника.

Врач Тананакина констатировала: включение в повседневный рацион продуктов, содержащих живые микроорганизмы, благоприятно сказывается на состоянии нервной системы и улучшает способность человеческой психики переносить стрессовые состояния. Медик отметила, что такие продукты способствуют здоровому развитию микрофлоры кишечника – это, в свою очередь, оказывает прямое влияние на выработку «гормона радости» серотонина, благодаря которому и обеспечивается стрессоустойчивость организма.

В частности, лучше справляться с нервным перенапряжением помогают кефир и другие кисломолочные напитки, натуральные йогурты.

«Для улучшения настроения и работы мозга рекомендуется употреблять продукты с пробиотиками, такие как йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста. Эти продукты помогают оптимизировать работу кишечника и улучшить настроение», - поделилась Тананакина с РИАМО.

Кроме того, лучше справляться со стрессом и нервным прессингом помогают бананы. В их составе присутствуют  аминокислота триптофан и витамин В6, способствующие выработке мозгом веществ, создающих позитивный настрой и сбалансированное эмоциональное состояние.

Для снижения тревожности Тананакина посоветовала есть миндаль и бразильский орех, которые являются богатыми источниками цинка и селена, улучающими неврологическое здоровье и работу головного мозга.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что обычная морковь является одним из лучших натуральных защитников организма от рака.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог
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