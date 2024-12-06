Терапевт Кондрахин: употребление продуктов с «мясным клеем» может довести до рака

«Этот фермент можно встретить в колбасах, сырах, йогуртах, твороге, мороженом, рыбной продукции и даже детском питании», - отметил медик в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Он способен вызвать проблемы со здоровьем, включая сбои в работе иммунитета», - сказал Андрей Кондрахин.

«Трансглютаминаза очень активный и чужеродный фермент… под его влиянием в процессе обновления клеток вместо здоровых могут появляться онкологические», - предостерег врач.

По данным СМИ, в России фиксируются случаи использования при производстве продуктов питания запрещенной добавки микробной трансглютаминазы – фермента, который более известен как «мясной клей». Врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что данный фермент применяется в пищевой промышленности для «склеивания» белков в продуктах с целью получения однородной массы.Кандидат медицинских наук предупредил, что добавляемый в колбасу и творог фермент может оказывать негативное влияние на человеческий организм.По словам врача, «мясной клей» способствует появлению рака, аутоиммунных заболеваний, проблем с ЖКТ. Он подчеркнул, что любые добавки в составе готовых продуктов при попадании в организм удерживают воду и другие компоненты, и совершенно неясно, что может стать последствием этих процессов.В то же время, констатировал эксперт, опасные нарушения в организме из-за «мясного клея» возможны только если человек регулярно питается полуфабрикатами и другими продуктами промышленного производства. Самостоятельное приготовление пищи из натуральных продуктов эффективно помогает предотвратить подобный риск.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты промышленного производства способны ускорять биологическое старение организма

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