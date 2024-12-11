Врачи в программе Малышевой указали на ошибки в сбивании температуры
Некоторые «народные» методы сбивания высокой температуры ошибочны и даже опасны, предупредили медики.
В программе Елены Малышевой указали на распространенные ошибки в сбивании температуры. В частности, такой ошибкой является обтирание детей водкой. Специалисты посоветовали никогда не прибегать к такому способу, отметив, что детская кожа всасывает этиловый спирт. Ребенок, которой натерли водкой, может получит алкогольное отравление, предостереги эксперты.
«Для ребенка такое обтирание будет сродни тому, что он выпил алкоголь сам Если вы дадите ему жаропонижающее, смесь того же парацетамола с этиловым спиртом даст тяжелейшие осложнения на печень», - заявил иммунолог Андрей Продеус.
Также ошибкой медики считают надежду на спасительный эффект чая с малиной. Малышева подтвердила, что малина содержит салицилат, действительно способный снижать температуру. Но его концентрация в ягоде такова, что для воздействия вещества понадобиться съесть сразу невероятно много. Того же жаропонижающего эффекта, что и таблетка, чай с малиной не даст, хотя употребляемая жидкость в какой-то степени помогает бороться с простудой.
Другой ошибкой врачи назвали предубеждение против мытья при температуре. Мыться как раз нужно.
«Высокая температура вызывает потоотделение, которое создает благоприятную среду для развития микробов. Поэтому лучше принять душ, и все это смыть. Кстати, прохладный душ физически снижает температуру», - рассказал кардиолог Герман Гандельман.
Эксперты добавили, что многие люди неправильно принимают жаропонижающие средства, делая это слишком рано или поздно. Вот их рекомендация:
- Взрослым людям следует сбивать температуру только после того, как она достигла отметки в 38,5 градусов;
- Детям – после 38 градусов на термометре;
«Если ребенок плохо переносит температуру, когда она на уровне 37,5-37,8 градусов, чувствует себя плохо, у него выраженное недомогание, выраженный болевой синдром в мышцах, то лучше ему дать жаропонижающий препарат, который сделает его состояние более комфортным», - уточнили врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием жаропонижающих средств может спровоцировать развитие гепатита.
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