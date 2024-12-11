Врачи в программе Малышевой указали на ошибки в сбивании температуры

«Для ребенка такое обтирание будет сродни тому, что он выпил алкоголь сам Если вы дадите ему жаропонижающее, смесь того же парацетамола с этиловым спиртом даст тяжелейшие осложнения на печень», - заявил иммунолог Андрей Продеус.

«Высокая температура вызывает потоотделение, которое создает благоприятную среду для развития микробов. Поэтому лучше принять душ, и все это смыть. Кстати, прохладный душ физически снижает температуру», - рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Взрослым людям следует сбивать температуру только после того, как она достигла отметки в 38,5 градусов;

Детям – после 38 градусов на термометре;

«Если ребенок плохо переносит температуру, когда она на уровне 37,5-37,8 градусов, чувствует себя плохо, у него выраженное недомогание, выраженный болевой синдром в мышцах, то лучше ему дать жаропонижающий препарат, который сделает его состояние более комфортным», - уточнили врачи.

В программе Елены Малышевой указали на распространенные ошибки в сбивании температуры. В частности, такой ошибкой является обтирание детей водкой. Специалисты посоветовали никогда не прибегать к такому способу, отметив, что детская кожа всасывает этиловый спирт. Ребенок, которой натерли водкой, может получит алкогольное отравление, предостереги эксперты.Также ошибкой медики считают надежду на спасительный эффект чая с малиной. Малышева подтвердила, что малина содержит салицилат, действительно способный снижать температуру. Но его концентрация в ягоде такова, что для воздействия вещества понадобиться съесть сразу невероятно много. Того же жаропонижающего эффекта, что и таблетка, чай с малиной не даст, хотя употребляемая жидкость в какой-то степени помогает бороться с простудой.Другой ошибкой врачи назвали предубеждение против мытья при температуре. Мыться как раз нужно.Эксперты добавили, что многие люди неправильно принимают жаропонижающие средства, делая это слишком рано или поздно. Вот их рекомендация:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильный прием жаропонижающих средств может спровоцировать развитие гепатита

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