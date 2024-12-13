Врач Усеева: выпиваемый утром натощак стакан воды не улучшает пищеварение, это миф

«Утверждение о том, что стакан воды с утра натощак может улучшить пищеварение, очень популярно. Однако на самом деле он не только никак не сказывается на пищеварении, но и может его затруднить», - отметила Усеевв в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач Усеева констатировала: выпиваемый утром натощак стакан воды не улучшает пищеварение, утверждение о пользе такой привычки для профилактики тех же запоров – это миф.Медик подчеркнула, что функция пищеварения активизируется только с поступлением пищи в желудок, при котором происходит выработка слюны и пищеварительных ферментов. Выпитый человеком стакан воды не может существенно повлиять на этот процесс.Врач добавила, что некоторые пациенты, начиная пить воду натощак по утрам, сталкивались с появлением дискомфортных состояний, тяжестью в животе.Также Усеева обратила внимание, что употребление лишних порций воды до завтрака может вместо улучшения, наоборот, затруднять пищеварение. По словам гастроэнтеролога, для работы пищеварительной системы гораздо полезнее, когда жидкость употребляется во время еды, а не перед ней.В целом, считает врач, привычке пить воду натощак нужно следовать, исходя из своих особенностей и состояния здоровья. Многие люди, например, считают, что такой ритуал улучшает им самочувствие и тонус, так как дополнительная влага ускоряет выведение токсинов. При имеющемся гастроэзофагеальном рефлюксе, напротив, полезнее ограничивать жидкость во время питания для предотвращения неприятных ощущений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стремление пить много воды может быть опасным для организма

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