«Содержащие триптофан»: врач Бурнацкая назвала помогающие заснуть продукты

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бессонница

О том, какие продукты помогают решить проблему с невозможностью быстро заснуть, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Мучительно долгое засыпание – распространенная проблема современных людей. С наступлением ночи человек ложится в постель, но вместо погружения в сон начинает ворочаться и предаваться тревожным раздумьям. Такая невозможность быстро заснуть во многом бывает обусловлена нервным напряжением из-за рутинных стрессов, мешающим организму расслабиться и почувствовать сонливость.

Врач Бурнацкая сообщила в разговоре с РИАМО, что некоторые продукты эффективно стимулируют выработку веществ, обеспечивающих то самое расслабление, которое необходимо человеку для качественного засыпания и сна.

«Важно включать в вечерний рацион продукты, содержащие триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке серотонина и мелатонина, тем самым помогая организму настроиться на сон», - объяснила терапевт.

В частности, Бурнацкая посоветовала употреблять с этой целью твердые сорта сыра, творог, йогурт, рыбу, орехи, бананы. Также врач назвала помогающие заснуть напитки – теплое молоко, травяные чаи на основе ромашки или лаванды.

Кроме того, добавила медик, пред сном важно тщательно проветривать спальное место – даже небольшая порция свежего воздуха способна значительно улучшить процесс засыпания, особенно зимой, когда воздух в помещениях часто становится пересушенным и лишенным большого количества кислорода из-за отопления.

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Светлана Бурнацкая
Светлана Бурнацкая
Здоровье
врач-терапевт, профпатолог
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