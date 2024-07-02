Терапевт Бурнацкая: контрастный душ помогает легче переносить сильную жару

«Чтобы лучше перенести жару, рекомендуется избегать выхода на улицу во время максимальной солнечной активности, минимизировать физическую активность, питаться легкой пищей и принимать контрастный душ», - перечислила медик в беседе с РИАМО

Терапевт Бурнацкая поделилась способами, которые позволяют легче переносить сильную жару, – одним из них является прием контрастного душа.Светлана Бурнацкая добавила, что в сильную жару возникает соблазн подвергнуться сразу очень значительному охлаждению (например, выпить что-то холодное или поскорее оказаться там, где работает кондиционер). Но именно резкое охлаждение в такой период может наносить организму серьезный вред, поскольку из-за него возникает риск обострения заболеваний дыхательных путей и других негативных последствий. К своему организму следует относиться бережнее.Также, отметила врач, в жару необходимо минимизировать физическую активность, не допускать умственного напряжения, избегать каких-то стрессовых моментов (по возможности). Все это в условиях жары может особенно негативно сказаться на сердечнососудистой системе, спровоцировать нежелательные последствия в её работе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди особенно плохо переносят воздействие жары

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