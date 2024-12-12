Затрудненное глотание: врач назвал признаки потенциально злокачественных узлов щитовидки
Какими бывают узловые образования щитовидной железы, рассказал врач-онкохирург, онкоэндокринолог Максим Юдин.
Врач Юдин сообщил: узлы щитовидки – это распространенная среди взрослого населения проблема. Специалист отметил, что такие узлы могут обладать различными характеристиками – они различаются по размеру, плотности, интенсивности своего кровоснабжения и по другим параметрам. Подобные образования являются потенциально злокачественными, напомнил медик.
«Различные характеристики узла щитовидной железы определяются по УЗИ и оцениваются клиническим специалистом для прогноза и дальнейшей тактики. Главная опасность наличия узлов в щитовидной железе заключается в том, что они могут оказаться злокачественными», - сказал он в комментарии «Известиям».
Юдин добавил, что узловые образования могут возникать в силу наследственного характера или спонтанно. Врач назвал признаки таких потенциально злокачественных узлов щитовидки, выделив в качестве ключевого затрудненное глотание.
- Жалобы на дискомфорт при глотании;
- Ощущение кома в горле;
- Деформация шеи;
- Косметические дефекты.
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Максим Юдин
Здоровье
врач-онкохирург, онкоэндокринолог
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