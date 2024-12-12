Затрудненное глотание: врач назвал признаки потенциально злокачественных узлов щитовидки

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УЗИ щитовидной железы

Какими бывают узловые образования щитовидной железы, рассказал врач-онкохирург, онкоэндокринолог Максим Юдин.

Врач Юдин сообщил: узлы щитовидки – это распространенная среди взрослого населения проблема. Специалист отметил, что такие узлы могут обладать различными характеристиками – они различаются по размеру, плотности, интенсивности своего кровоснабжения и по другим параметрам. Подобные образования являются потенциально злокачественными, напомнил медик.

«Различные характеристики узла щитовидной железы определяются по УЗИ и оцениваются клиническим специалистом для прогноза и дальнейшей тактики. Главная опасность наличия узлов в щитовидной железе заключается в том, что они могут оказаться злокачественными», - сказал он в комментарии «Известиям».

Юдин добавил, что узловые образования могут возникать в силу наследственного характера или спонтанно. Врач назвал признаки таких потенциально злокачественных узлов щитовидки, выделив в качестве ключевого затрудненное глотание.
  • Жалобы на дискомфорт при глотании;
  • Ощущение кома в горле;
  • Деформация шеи;
  • Косметические дефекты.
По словам Юдина, симптомы узлов чаще всего проявляются в случае их большого размера, многие образования клинически никак не проявляются. Говоря об опасности рака щитовидной железы, врач обратил внимание, что вопреки утверждениям о его медленном развитии такой рак вполне может быть агрессивным и активно метастазировать.

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Максим Юдин
Максим Юдин
Здоровье
врач-онкохирург, онкоэндокринолог
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Теги : узлы в щитовидке, признаки нарушений, Максим Юдин