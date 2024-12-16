Причины бывают неочевидными: врач рассказала об особенностях новогодней депрессии

«Такие состояния, по сути, являются стрессовой реакцией организма, управляемой головным мозгом и надпочечниками. Они выделяют гормоны стресса - кортизол, адреналин и другие, которые усиливают напряжение и могут вызывать физические и эмоциональные сбои», - поделилась Сережина с РИАМО

Врач Сережина рассказала, что депрессия во время новогодних праздников возникает по многим причинам: психологическим, физиологическим, социальным. Медик добавила, что в конце года многие люди могут испытывать сильное напряжение, связанное с необходимостью организовать праздник для членов семьи и завершить рабочие дела. Возникающие при этом хлопоты, поиски подарков, покупка продуктов, планирование мероприятий наряду с работой могут превысить допустимый уровень стресса и привести к нервному истощению, предупредила специалист. Особенно высоким риск такого истощения бывает у людей, крайне ответственных или склонных анализировать, насколько успешной является их жизнь. Они могут ощущать неудовлетворенность результатами прошедшего года, тяготиться нерешенными проблемами, совершенными ошибками – все это лишь усиливает подавленность, несмотря на праздник.Врач отметила, что причины новогодней депрессии бывают неочевидными. Избыточное потребление жиров, алкоголя и недостаток витаминов в повседневном рационе способствует развитию «тихого» воспаления в организме, которое не имеет выраженных симптомов. Но на его фоне возникают депрессия, биполярные расстройства или обсессивно-компульсивное расстройство, так как в организме повышается концентрация веществ, которые негативно влияют на состояние нервной ткани, работу нейронов.Сережина обратила внимание, что в условиях предновогоднего ажиотажа может меняться пищевое поведение людей. Одни начинают много есть, стремясь «заесть» свой стресс и волнение. Другие, напротив, отказываются от пищи, чтобы похудеть. Третьи принимают разные добавки, надеясь, что они помогут хорошо выглядеть в период праздника. Все это тоже может ухудшать психоэмоциональное состояние, усугубляя стресс, испытываемый организмом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что представляет собой хроническая усталость

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.