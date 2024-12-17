Врач Нелюбова: чтобы не страдать от отечности лица, нужно пить достаточно воды
Врач Нелюбова заявила, что поддерживание водного баланса помогает избавиться от проблемы отекшего лица.
Дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что обеспечивает профилактику отечности лица. Медик констатировала: чтобы не страдать от неприятного дефекта, нужно пить достаточно воды
«Для устранения отечности лица важно поддерживать водный баланс, исключить употребление алкоголя и кофе, а также правильно подбирать косметические средства», - уточнила Неюбова в комментарии для NEWS.ru.
По словам эксперта, употребление алкоголя и кофе негативно отражается на лице, «помогая» ему становиться отекшим. Такие напитки провоцируют активное выделение мочи, и организм в попытке защититься от обезвоживания начинает задерживать жидкости в тканях.
Нелюбова подчеркнула, что ежедневно нужно употреблять полтора-два литра воды, чтобы избежать дефицита жидкости, ведущего к отекам.
Помимо этого, дополнила врач, фактором отечности могут оказаться неподходящие кремы – косметические средства нужно выбирать очень тщательно, следя за тем, как на их реагирует кожа.
Также врач обратила внимание, что отечность лица может возникать на фоне гормональных колебаний, аллергических реакций и различных патологических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, проблемы с щитовидной железой.
«Если отеки носят постоянный характер или сопровождаются другими симптомами, необходимо консультироваться со специалистами», - заключила эксперт.
До этого врач Татьяна Залетова рассказала, что здоровый организм не должен подвергаться отечности из-за того, что человек пьет воду.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует пить кофе.
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Ольга Нелюбова
Здоровье
дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук
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