Врач Нелюбова: чтобы не страдать от отечности лица, нужно пить достаточно воды

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стакан воды в руке

Врач Нелюбова заявила, что поддерживание водного баланса помогает избавиться от проблемы отекшего лица.

Дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что обеспечивает профилактику отечности лица. Медик констатировала: чтобы не страдать от неприятного дефекта, нужно пить достаточно воды

«Для устранения отечности лица важно поддерживать водный баланс, исключить употребление алкоголя и кофе, а также правильно подбирать косметические средства», - уточнила Неюбова в комментарии для NEWS.ru.

По словам эксперта, употребление алкоголя и кофе негативно отражается на лице, «помогая» ему становиться отекшим. Такие напитки провоцируют активное выделение мочи, и организм в попытке защититься от обезвоживания начинает задерживать жидкости в тканях.

Нелюбова подчеркнула, что ежедневно нужно употреблять полтора-два литра воды, чтобы избежать дефицита жидкости, ведущего к отекам.

Помимо этого, дополнила врач, фактором отечности могут оказаться неподходящие кремы – косметические средства нужно выбирать очень тщательно, следя за тем, как на их реагирует кожа.

Также врач обратила внимание, что отечность лица может возникать на фоне гормональных колебаний, аллергических реакций и различных патологических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, проблемы с щитовидной железой.

«Если отеки носят постоянный характер или сопровождаются другими симптомами, необходимо консультироваться со специалистами», - заключила эксперт.

До этого врач Татьяна Залетова рассказала, что здоровый организм не должен подвергаться отечности из-за того, что человек пьет воду.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует пить кофе.

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Ольга Нелюбова
Ольга Нелюбова
Здоровье
дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук
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Теги : отеки лица, причины отеков, Ольга Нелюбова
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