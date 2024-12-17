Врач Нелюбова: чтобы не страдать от отечности лица, нужно пить достаточно воды

«Для устранения отечности лица важно поддерживать водный баланс, исключить употребление алкоголя и кофе, а также правильно подбирать косметические средства», - уточнила Неюбова в комментарии для NEWS.ru.

«Если отеки носят постоянный характер или сопровождаются другими симптомами, необходимо консультироваться со специалистами», - заключила эксперт.

Дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Нелюбова рассказала, что обеспечивает профилактику отечности лица. Медик констатировала: чтобы не страдать от неприятного дефекта, нужно пить достаточно водыПо словам эксперта, употребление алкоголя и кофе негативно отражается на лице, «помогая» ему становиться отекшим. Такие напитки провоцируют активное выделение мочи, и организм в попытке защититься от обезвоживания начинает задерживать жидкости в тканях.Нелюбова подчеркнула, что ежедневно нужно употреблять полтора-два литра воды, чтобы избежать дефицита жидкости, ведущего к отекам.Помимо этого, дополнила врач, фактором отечности могут оказаться неподходящие кремы – косметические средства нужно выбирать очень тщательно, следя за тем, как на их реагирует кожа.Также врач обратила внимание, что отечность лица может возникать на фоне гормональных колебаний, аллергических реакций и различных патологических состояний, включая сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек, проблемы с щитовидной железой.До этого врач Татьяна Залетова рассказала , что здоровый организм не должен подвергаться отечности из-за того, что человек пьет воду.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому не следует пить кофе

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