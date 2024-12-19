Эндокринолог Хайкина: колбаса и печенье относятся к пищевым ускорителям старения

«Кроме того, сахар провоцирует воспалительные процессы в организме, что ускоряет старение клеток», - отметила специалист в беседе с «Известиями».

«Колбасныеизделия и копчености содержат консерванты и добавки, которые увеличивают окислительный стресс в организме. Это ускоряет старение клеток, а также негативно влияет на состояние кожи», - констатировала врач.

Эндокринолог Дарья Хайкина посоветовала россиянам помнить, что питание оказывает значительное влияние на то, с какой скоростью стареет организм. Некоторые продукты могут значительно активизировать этот процесс, провоцируя преждевременное старение.Одним из таких пищевых ускорителей старения является сахар, предупредила специалист. Хайкина пояснила, что его избыточное потребление способствует гликации белков коллагена и эластина и их разрушению. Между тем, именно эти белки обеспечивают упругость и гладкость кожи: чем ниже становится их концентрация, тем быстрее возникает ее дряблость, и появляются морщины.Другим ускорителем старения Хайкина назвала трансжиры. По словам эксперта, употребление содержащих их продуктов ухудшает кровообращение, что негативно сказывается на состоянии кожи, лишая ее кислорода и питательных веществ. Источником трансжиров является, фастфуд, маргарин, печенье и другая промышленная выпечка, напомнила медик.Помимо этого, к пищевым ускорителям старения относится колбаса.Дополнительно Хайкина сообщила, что фактором преждевременного старения является регулярное употребление продуктов и напитков, резко повышающих уровень сахара в крови. В их числе медик назвала белый рис, мучные изделия, алкоголь, соки и газированные напитки. Эндокринолог объяснила, что такие продукты и напитки стимулируют развитие воспалительного процесса, ежащего в основе клеточного старения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие новогодние блюда могут вызывать обострение хронических патологий.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.