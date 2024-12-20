Онколог Кочанов: при развитии колоретального рака можно жить годами и десятилетиями

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пациент у врача

Врач-онколог Дмитрий Кочанов объяснил, почему обнаружение колоректального рака – не приговор.

Термин «колоректальный рак» используется при образовании злокачественных опухолей толстой или ободочной кишки. Это одно из наиболее распространенных онкозаболеваний в мире. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Кочанов рассказал, что при удачном лечении жизнь пациентов с этим диагнозом может быть долгой.

«Современные возможности медицины, а именно комплексное лечение, позволяют многим пациентам с колоректальным раком жить годами и десятилетиями», - уточнил онколог в комментарии для «Клопс».

Кочанов добавил, что данный вид рака врачи считают относительно «благодарным», поскольку опухоли кишечника  нередко проявляют чувствительность к лечению, и оно проходит успешно для пациента. Бывает даже так, что худшего прогноза удается избежать, несмотря на уже достаточно позднюю стадию обнаруженного рака. Конечно, приходится проходить операции и курсы химиотерапии, но если все делается грамотно, шансы спасти жизнь становятся реальными, подчеркнул онколог.

До этого врач Александр Мясников говорил, что рак кишечника часто наследуется, и если в семье имеются случаи колоректального рака, нужно обсуждать с врачом необходимость прохождения колоноскопии. В некоторых случаях такую процедуру необходимо проводить, начиная 35 лет.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различить геморрой и рак кишечника, которые проявляются схожими симптомами.

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Дмитрий Кочанов
Дмитрий Кочанов
Здоровье
врач-онколог, хирург
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Теги : колоректальный рак, риск смерти, Дмитрий Кочанов