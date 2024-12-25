Врач Карасев: чувство сильного голода у человека может быть признаком сгущения крови

«Когда вы чувствуете, что хотите есть, это может быть сигналом обезвоживания. Поэтому в такой момент следует выпить воды, а не начинать есть (как поступают многие). Только после того, как вы дважды выпили воды и вновь почувствовали голод, можете не сомневаться – это действительно он, а не замаскированная жажда», - поделился Карасев в Telegram-канале.

Врач Карасев посоветовал россиянам не допускать сгущения крови, так как оно способствует возникновению опасных нарушений. По словам онколога, в большинстве случаев кровь становится густой из-за недостаточного употребления чистой воды и недостаточной гидратации (увлажнения) организма.Карасев заметил, что признаком сгущения крови может быть чувство сильного голода, который человек не способен контролировать. Медик пояснил, что такой настойчивый голод объясняется работой ЦНС. Рецепторы, ответственные за жажду и насыщение, располагаются в одной области мозга, и эта область активизируется как при нехватке еды, так и при недостатке воды.Медик добавил: чтобы избежать опасных последствий обезвоживания следует каждое утро начинать со стакана теплой воды. Общее количество жидкости, которое необходимо дать организму на протяжении дня, высчитывается по формуле 30-40 мл воды на один килограмм веса, напомнил эксперт.До этого кардиолог Юрий Серебрянский рассказал , что признаками густой кровью бывают головные боли и ощущение тяжести в голове, быстрая утомляемость, давящие боли в области сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гематолог Александр Серяков назвал другие причины густой крови , помимо недостаточного питья воды.

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