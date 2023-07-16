Врач Карасев назвал проблемы с выделением желчи тревожным сигналом о густой крови
Врач-онколог Иван Карасев: при густой крови могут образоваться желчные камни.
Врач Карасев предупредил россиян об опасности возникновения густой крови. Медик заявил, что сгущение крови способствует развитию сердечно-сосудистых болезней, включая инфаркт миокарда.
«Кровь становится густой при недостатке воды в организме. Норма – это примерно 30-40 мл на один килограмм веса», - поделился Иван Карасев в Telegram.
Специалист констатировал, что свой день после пробуждения нужно начинать именно с употребления воды, и лучше всего теплой. Выпить следует стакан.
Помимо этого врач Карасев предупредил, что в тех случаях, когда организм испытывает нехватку воды, человек может испытывать чувство голода. В ситуации, когда кажется, что хочется есть, нужно выпить воду.
«Только на третий раз, как почувствуете голод, это будет действительно он, а не замаскированная жажда», - отметил эксперт.
Также он рассказал о симптомах, которые могут указывать на сгущение крови. В частности, врач Карасев назвал тревожным сигналом о густой крови проблемы с выделением желчи.
«Так как очищающих ресурсов в организме не хватает, происходит образование густой желчи, что чревато появлением камней», - рассказал онколог.
Кроме того, из-за густой крови может снижаться иммунитет, что делает человека подверженным частым простудам и другим инфекциям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний.
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