Врач Карасев назвал проблемы с выделением желчи тревожным сигналом о густой крови

«Кровь становится густой при недостатке воды в организме. Норма – это примерно 30-40 мл на один килограмм веса», - поделился Иван Карасев в Telegram.

«Только на третий раз, как почувствуете голод, это будет действительно он, а не замаскированная жажда», - отметил эксперт.

«Так как очищающих ресурсов в организме не хватает, происходит образование густой желчи, что чревато появлением камней», - рассказал онколог.

Врач Карасев предупредил россиян об опасности возникновения густой крови. Медик заявил, что сгущение крови способствует развитию сердечно-сосудистых болезней, включая инфаркт миокарда.Специалист констатировал, что свой день после пробуждения нужно начинать именно с употребления воды, и лучше всего теплой. Выпить следует стакан.Помимо этого врач Карасев предупредил, что в тех случаях, когда организм испытывает нехватку воды, человек может испытывать чувство голода. В ситуации, когда кажется, что хочется есть, нужно выпить воду.Также он рассказал о симптомах, которые могут указывать на сгущение крови. В частности, врач Карасев назвал тревожным сигналом о густой крови проблемы с выделением желчи.Кроме того, из-за густой крови может снижаться иммунитет, что делает человека подверженным частым простудам и другим инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что анемия может быть симптомом онкологических заболеваний

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