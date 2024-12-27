Парадокс, но факт: врач Мясников назвал полезные стороны вредных привычек

«Ряд вредных привычек в медицине относят к числу защищающих от серьезных заболеваний. Также существуют опасные болезни, которые помогают предупредить другие патологии», - сказал об этом Мясников.

«Есть факт, что у диабетиков аневрзима аорты развивается реже», - констатировал специалист.

«Среди хронических курильщиков 50% людей умирает от болезней, спровоцированных курением. Но интересный факт — болезнь Паркинсона развивается у курильщиков значительно реже».

«Малые дозы алкоголя улучшают работу сердечно-сосудистой системы, продлевают жизнь и снижают холестерин. Малые дозы – 20 граммов чистого спирта в день: рюмка крепкого алкоголя или 160 мл вина, либо 333 граммов пива», - поделился врач.

Доктор Мясников на съемках программы «О самом главном» рассказал о существовании медицинских парадоксов. Известный российский медик отметил: то, что является в целом вредным и опасным для здоровья, иногда парадоксально помогает его сохранить.В качестве примера он привел сахарный диабет – данное заболевание, по словам врача, может удивительным образом защитить человека от аневризмы аорты (самой крупной артерии организма, берущей начало из левого желудочка сердца).Александр Мясников напомнил, что аневризма означает выпячивание. В ее случае стенка сосуда или артерии вздувается и образуется «мешочек», который может лопнуть в любой момент. При аневризме аорты это может привести к внутреннему кровотечению, губительному для человека. Когда возникает диабет, риск такой катастрофы становится гораздо ниже. По мнению врача, такой защитный эффект объясняется тем, что при заболевании сахарным диабетом кровеносные сосуды и артерии становятся более жесткими и в меньшей степени подвергаются вздутию, выпячиванию.При этом для диабетиков резко возрастает вероятность развития атеросклероза, подчеркнул специалист.Также врач Мясников назвал парадоксально полезные стороны вредных привычек – курения и употребления алкоголя. Например, сказал медик, среди курильщиков реже встречается паркинсонизм:Что касается алкоголя, его употребление прочно ассоциируется с подверженностью целому ряду опасных заболеваний. Но в то же время, уточнил доктор, известен факт, что прием минимальных порций спиртного коррелирует с хорошим состоянием сосудов и сердца, долголетием.Мясников обратил внимание, что главная проблема при употреблении алкоголя заключается в том, что люди не могут пить, ограничиваясь этими рамками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Александром Мясниковым были названы нелекарственные способы защитить печень от болезней

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