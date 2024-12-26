Доктор Мясников: умеренность в еде помогает защитить печень без лекарств

«Печень очень сложно защитить и восстановить. Печень надо не губить. Если вы привиты от гепатита B, если вы соблюдаете нормальный образ жизни, чтобы не получить гепатит С, если вы принимаете очень умеренные дозы алкоголя, если вы не объедаетесь — это самая большая польза для печени», - констатировал Александр Мясников.

«Печень очень страдает от склонности к перееданию, наличия лишнего веса и малоподвижности», - подчеркнул тогда Мясников.

Известный российский медик и телеведущий рассказал на съемках программы «О самом главном», что помогает защитить печень от возникновения опасных патологий без использования лекарств. Говоря об этом, доктор Мясников подчеркнул: для профилактики проблем с этим органом крайне важно соблюдать здоровый образ жизни.В частности, заметил он, защитить печень без лекарств помогает умеренность в еде и выпивке.До этого доктор Мясников рассказывал в интервью, что на состоянии печени пагубно сказывается излишек сахара, употребляемого людьми как в чистом виде, так и в составе разных продуктов. Эксперт предупреждал, что избыток сахара наряду с быстрыми углеводами и высококалорийной пищей способен вызывать развитие неалкогольного гепатоза, который со временем преобразуется в гепатит, а затем в рак.Также он отмечал, что на печени пагубно сказывается излишек принимаемых лекарств или их прием не по назначению врача, увлеченность БАДами, использование непроверенных или неизвестных средств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Мясников советовал россиянам с осторожностью использовать парацетамол – данный препарат, по его слова, может оказаться разрушающим печень ядом.

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