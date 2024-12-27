Врач Терещенко: ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов и стресса

«Ранняя седина может появиться из-за дефицита витаминов А, В и D. Нехватка элементов приводит к нарушению структуры клеток, включая меланоциты, и процессов их деления. По этой причине происходит сбой в пигментации волос», - добавила эксперт.

«Стресс нередко становится одной из причин поседения. Такой феномен называют синдромом Марии-Антуанетты. Существуют исторические сведения, когда люди становились седыми за одну ночь перед казнью», -проинформировала врач.

Врач Терещенко сообщила, что обычно первые седые волосы появляются у людей после 30–35 лет, но в случае раннего поседения это может произойти и до 25-ти лет. Специалист констатировала, что фактором появления ранней седины могут быть дефицитные состояния, обусловленные нехваткой витаминов и минералов. Например, склонность к преждевременному поседению волос вызывают дефициты меди, магния, серы, селена, цинка – микроэлементов, необходимых для нормального функционирования волосяных луковиц.Терещенко заметила, что на появление седины может влить сильный стресс. По словам врача, острые переживания ведут к истощению запасов меланоцитов – клеток, обеспечивающих волосам цвет.Медик предупредила, что при резком обильном поседении – особенно происходящем в молодом возрасте – причиной явления может быть заболевание. В частности, такое происходит из-за проблем с щитовидной железой, которая влияет на питание меланоцитов, рассказала дерматовенеролог «Доктору 24».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной неприятного запаха изо рта может быть ожирение печени

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