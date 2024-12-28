Сомнолог Дуйкин: головные боли и раздражительность возможны при дефиците мелатонина

«Если человек чувствует усталость даже после семи-восьми часов сна, это может сигнализировать о дефиците мелатонина в организме», - уточнил эксперт.

«Низкий уровень мелатонина в организме нарушает циркадные ритмы. Это приводит к бессоннице, а также другим хроническим заболеваниям, например депрессии и апатии», - предупредил сомнолог.

Сомнолог Дмитрий Дуйкин напомнил, что мелатонин является гормоном сна, производимым головным мозгом в темное время суток. Эксперт уточнил, что мелатонин начинает синтезироваться, когда наступают сумерки. Затем его выработка растет, а к трем-четырем часам прекращается. После этого запускается производство гормона кортизол, готовящего организм к пробуждению.Дуйкин заметил, что при дефиците мелатонина ночной сон перестает давать ощущение отдыха.Сомнолог Дуйкин добавил, что при дефиците мелатонина также возможны головные боли, повышенная дневная сонливость и трудности с засыпанием ночью, раздражительность и когнитивные проблемы, такие как ухудшение памяти и рассеянность.Дуйкин подчеркнул, что препараты с мелатонином для увеличения его концентрации нельзя принимать самостоятельно без согласования с врачом. В таких обстоятельствах возникает риск получить неправильную дозировку гормона, передает слова специалиста « Москва 24 ».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли раньше времени поседеть из-за стресса

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