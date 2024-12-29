Слишком много сахара: врач ответил, сколько конфет можно съесть в праздники

«Конфеты не содержат полезных элементов. Это исключительно сахар, максимум добавление орехов. Но минусы первого компонента все равно будут перекрывать плюсы второго», – сказал специалист.

«Не стоит употреблять конфеты один, два или три раза в неделю. Лучше есть их только по праздникам и в небольшом количестве», - уточнил он в комментарии « Москве 24 ».

Врач-диетолог Арзамасцев посоветовал россиянам в преддверии новогодних праздников помнить о том, что сладкие изделия – это продукт, от которого лучше отказаться, чем съесть его. В них содержится слишком много сахара, подчеркнул эксперт.Арзамасцев добавил, что сахар относится к простым углеводам с высоким гликемическим индексом. Это означает, что он очень быстро усваивается и резко повышает уровень глюкозы в крови. Продукты с такой характеристикой являются главными провокаторами интенсивного жироотложения в организме, постулировал эксперт. При их постоянном употреблении человек становится подвержен развитию инсулинорезистентности, гипергликемия натощак, сахарному диабету второго типа, предупредил диетолог.Евгений Арзамасцев подчеркнул, что насыщенные сахаром конфеты не должны употребляться на регулярной основе – в обычно жизни их следует есть даже не раз в неделю, а еще реже.Употребление конфет и подобных им продуктов должно быть чем-то вроде исключения, а не рутинной привычкой.Арзамасцев добавил, что в таком режиме поедания сладкого можно позволить себе съесть при наступлении праздника две-три конфеты за день – это вряд ли окажет сильное влияние на метаболизм.Но в целом чем меньше человек будет употреблять сладкого, тем лучше, резюмировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что наркологи объяснили, когда не нужно есть конфеты и другие сласти с алкоголем , и чем они могут быть опасны.

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