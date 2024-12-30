Важно пить достаточно воды: нарколог дал советы для профилактики новогоднего похмелья

«Нельзя говорить о так называемом безопасном уровне употребления алкоголя.. Не имеет значения, сколько вы выпьете: риск для здоровья возникает с первой же каплей», - подчеркнул эксперт.

В первую очередь нужно пить больше жидкости без сахара – обычную или минеральную воду, чай с лимоном, морсы, компоты.

«Вода – это основное, что выводит из организма спирт. Насытить организм водой – первоочередная задача при похмелье. К тому же вода способна вывести из организма накопившиеся продукты распада алкоголя, что также способствует улучшению самочувствия», - рассказал Масякин « Вечерней Москве ».

Во время встречи Нового года нужно употреблять алкоголь хорошего качества. Это не дает стопроцентой гарантии, что похмелье не возникнет, но существенно снижает риск серьезного отравления.

Снизить тяжесть похмельного синдрома помогают продукты, богатые цинком и витаминами группы В. По словам Масякина, цинком богаты говядина, печень, морские продукты, морковь, горох, лук, шпинат, орехи. Витаминами группы B – куриная или говяжья печень, яйца, шиповник, горошек, морковь, фасоль, шпинат.

Во время застолья нужно избегать темных алкогольных напитков, например, виски или красного вина. Лучше отдать предпочтение прозрачным – они реже вызывают похмелье.

Врач предупредил, что последствием употребления алкоголя бывает снижение сахара в крови, сопровождаемое негативными симптомами (головная боль, слабость, тошнота). В этом случае будет полезным то, что мягко поднимает уровень глюкозы, – например питье морсов и соков.

Чтобы не страдать от тяжелого похмелья, важно правильно закусывать алкоголь.

«Практически с любым видом алкоголя сочетаются сырые или тушеные овощи, салаты без майонеза. Сделать последствия возлияний были менее тяжелыми помогает винегрет. В нем есть картофель, который адсорбирует вредные вещества, и квашеная капуста, богатая витамином С», - объяснил Антон Масякин.

В преддверии новогодних праздников нарколог Масякин напомнил россиянам, что при употреблении алкоголя организм подвергается его негативному воздействию буквально с первого глотка.Масякин уточнил: если алкоголь все же употребляется, важно не превышать его предельно допустимых доз: для мужчин это 30 граммов этанола в день, для женщин – 20 граммов (около 1–1,5 бокала вина крепостью 12 процентов или 1–2 банки пива крепостью 4,5 процента).Также нарколог дал другие советы для профилактики новогоднего похмелья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Парамонов предупредил о вредных гастрономических сочетаниях на новогоднем столе.

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