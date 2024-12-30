Важно пить достаточно воды: нарколог дал советы для профилактики новогоднего похмелья
Нарколог Антон Масякин: чтобы не пострадать от алкогольного отравления в Новый год, прежде всего нужно пить больше жидкости.
В преддверии новогодних праздников нарколог Масякин напомнил россиянам, что при употреблении алкоголя организм подвергается его негативному воздействию буквально с первого глотка.
«Нельзя говорить о так называемом безопасном уровне употребления алкоголя.. Не имеет значения, сколько вы выпьете: риск для здоровья возникает с первой же каплей», - подчеркнул эксперт.
Масякин уточнил: если алкоголь все же употребляется, важно не превышать его предельно допустимых доз: для мужчин это 30 граммов этанола в день, для женщин – 20 граммов (около 1–1,5 бокала вина крепостью 12 процентов или 1–2 банки пива крепостью 4,5 процента).
Также нарколог дал другие советы для профилактики новогоднего похмелья.
- В первую очередь нужно пить больше жидкости без сахара – обычную или минеральную воду, чай с лимоном, морсы, компоты.
«Вода – это основное, что выводит из организма спирт. Насытить организм водой – первоочередная задача при похмелье. К тому же вода способна вывести из организма накопившиеся продукты распада алкоголя, что также способствует улучшению самочувствия», - рассказал Масякин «Вечерней Москве».
- Во время встречи Нового года нужно употреблять алкоголь хорошего качества. Это не дает стопроцентой гарантии, что похмелье не возникнет, но существенно снижает риск серьезного отравления.
- Снизить тяжесть похмельного синдрома помогают продукты, богатые цинком и витаминами группы В. По словам Масякина, цинком богаты говядина, печень, морские продукты, морковь, горох, лук, шпинат, орехи. Витаминами группы B – куриная или говяжья печень, яйца, шиповник, горошек, морковь, фасоль, шпинат.
- Во время застолья нужно избегать темных алкогольных напитков, например, виски или красного вина. Лучше отдать предпочтение прозрачным – они реже вызывают похмелье.
- Врач предупредил, что последствием употребления алкоголя бывает снижение сахара в крови, сопровождаемое негативными симптомами (головная боль, слабость, тошнота). В этом случае будет полезным то, что мягко поднимает уровень глюкозы, – например питье морсов и соков.
- Чтобы не страдать от тяжелого похмелья, важно правильно закусывать алкоголь.
«Практически с любым видом алкоголя сочетаются сырые или тушеные овощи, салаты без майонеза. Сделать последствия возлияний были менее тяжелыми помогает винегрет. В нем есть картофель, который адсорбирует вредные вещества, и квашеная капуста, богатая витамином С», - объяснил Антон Масякин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Парамонов предупредил о вредных гастрономических сочетаниях на новогоднем столе.
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Антон Масякин
Здоровье
главный нарколог Москвы
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