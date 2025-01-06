Министр здравоохранения Мурашко назвал три возраста с наибольшим риском для здоровья

Министр здравоохранения РФ назвал три возраста с наибольшим риском для здоровья. Глава ведомства констатировал, что существуют три ключевых возрастных рубежа, которые ассоциируются с высокой вероятностью возникновения серьезных заболеваний. По словам Мурашко, таковыми являются периоды 40–45 лет, 60–65 лет и 80 лет.В возрасте 40–45 лет наступает первый кризисный этап, предупредил министр. В этом возрасте становятся особенно уязвимы мужчины, так как у них серьезно усиливается подверженность сердечно-сосудистым патологиям. Подобная уязвимость сердечно-сосудистой системы у мужчин часто бывает обусловлена повышенным уровнем стресса, неправильным образом жизни, малоподвижностью.Кроме того, в этом возрасте могут возникнуть опасные изменения в состоянии печени, вызванные употреблением алкоголя, обратил внимание Мурашко.Другой возрастной период с наибольшим риском для здоровья приходится на промежуток 60–65 лет, добавил он. Глава Минздрава предупредил, что в этом возрасте для людей становится реальностью вероятность пострадать от инфаркта миокарда – риск его возникновения увеличивается на 75%. Причина тому – ослабление сердечно-сосудистой системы и общего здоровья. Также на данном рубеже жизни происходит снижение активности иммунной системы, что влияет на склонность к онкологическим заболеваниям и диабету.Одним из ключевых триггеров развития многих патологий с возрастом является ожирение, убежден Михаил МурашкоПосле 80 лет особенно интенсивно происходит возрастная потеря мышечной массы или саркопения. Другие опасные в этом возрасте риски связаны с ухудшением ментального здоровья – людям угрожают деменция и болезнь Альцгеймера. Михаил Мурашко постулировал, что с возрастом особенно значимыми становятся профилактика и раннее выявление заболеваний – людям необходимо регулярно проходить диспансеризации, консультироваться с врачами и соблюдать их рекомендации, пишет «Кулик».До этого врач-эндокринолог Камиля Табеева сообщила, что существуют два периода с резко усугубляющимися возрастными изменениями – это периоды 40–45 лет и после 60 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что причиной преждевременного старения человека может стать еда с эмульгаторами и

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