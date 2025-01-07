Врач Островская: россияне в период праздников могут столкнуться со сбоем биоритмов

«Ключевую роль в поддержании здоровья играет гормон сна мелатонин. Его активная выработка происходит в промежутке с полуночи до двух часов ночи, после чего она резко снижается, и к четырем-пяти утра организм начинает вырабатывать кортизол. Если человек нарушает ритмы сна, например, не ложится вовремя или спит до обеда, это приводит к сбою гормонального баланса», - констатировала врач в разговоре с RT.

«Возвращение к привычному распорядку после сбоя биоритмов может быть сопряжено с дискомфортом и тревогой. Чтобы избежать этого, начните восстанавливать режим сна за несколько дней до окончания праздников», - поделилась советом врач.

В период праздничных дней многие россияне могут столкнуться со сбоем биоритмов, предупредила врач Елена Островская. Медик сообщила, что данному нарушению помогают возникнуть поздние отходы ко сну и поздние подъемы по утрам. Врач подчеркнула, что сбой биоритмов опасен для организма своими последствиями – он провоцирует ожирение, неалкогольную жировую болезнь печени, стеатогепатит.Островская обратила внимание, что изменение привычного графика засыпаний и пробуждений, возникающее в период праздников, способствует гормональному дисбалансу.Островская добавила, что недостаток мелатонина лишает организм антиоксидантной зашиты, из-за чего усиливаются процессы старения и системного воспаления. Вдобавок мелатонин является «гормоном роста», ответственным за жиросжигание, – его нехватка делает людей подверженными полноте и ожирению.Нарушение режима сна негативно сказывается на обмене веществ, при этом ухудшается аппетит и нарушается усвоение важных нутриентов. Данные отклонения могут стать причиной появления лишнего веса и чувства хронической усталости, предостерегла эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Вера Сережина предупредила: новогодние праздники могут негативно влиять на сексуальную жизнь

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