Эндокринолог Островская: шашлык из куриных бедер не слишком жирный и полезен для ЖКТ

«Куриные бедра станут хорошим выбором – эта часть курицы жирнее, чем грудка, но не такая жирная, как свинина. Такой не слишком жирный шашлык наиболее полезен для ЖКТ», - рассказала эндокринолог « Ленте.ру ».

Предстоящие майские праздники немыслимы без шашлыков, но для их приготовления важно правильно выбрать мясо, – об этом россиянам напомнила врач- эндокринолог Елена Островская. По слова медика, в пищу предпочтительнее всего употреблять менее жирное мясо, так как продукт, насыщенный жиром, способствует увеличению уровня холестерина в крови и сосудах.Проблема в том, что мясо, содержащее мало жира, становится очень сухим при приготовлении. Островская отметила, что в этом плане можно достичь компромисса, выбрав для приготовления шашлыка куриные бедра.Также врач посоветовала при приготовлении шашлыков обрезать на уже готовом мясе наружный жир и подгоревшие фрагменты. Благодаря такой обработке устраняются конечные продукты гликирования - вещества, провоцирующие старение организма и развитие злокачественных заболеваний.Островская обратила внимание на маринады: в их составе не должны присутствовать жирные соусы, майонез. Кроме того, следует избегать сладких маринадов, которые при тепловой обработке подвергаются карамелизации и процессу образования конечных продуктов гликирования.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что магазинный шашлык в маринаде может стать причиной возникновения тромбов

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.