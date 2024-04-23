Эндокринолог Островская: шашлык из куриных бедер не слишком жирный и полезен для ЖКТ

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куриные бедра жареные

Эндокринолог Елена Островская рассказала, какой маринад к шашлыку является самым вредным.

Предстоящие майские праздники немыслимы без шашлыков, но для их приготовления важно правильно выбрать мясо, – об этом россиянам напомнила врач-  эндокринолог Елена Островская. По слова медика, в пищу предпочтительнее всего употреблять менее жирное мясо, так как продукт, насыщенный жиром, способствует увеличению уровня холестерина в крови и сосудах.

Проблема в том, что мясо, содержащее мало жира, становится очень сухим при приготовлении. Островская отметила, что в этом плане можно достичь компромисса, выбрав для приготовления шашлыка куриные бедра.

«Куриные бедра станут хорошим выбором – эта часть курицы жирнее, чем грудка, но не такая жирная, как свинина. Такой не слишком жирный шашлык наиболее полезен для ЖКТ», - рассказала эндокринолог «Ленте.ру».

Также врач посоветовала при приготовлении шашлыков обрезать на уже готовом мясе наружный жир и подгоревшие фрагменты. Благодаря такой обработке устраняются конечные продукты гликирования - вещества, провоцирующие старение организма и развитие злокачественных заболеваний.
 
Островская обратила внимание на маринады: в их составе не должны присутствовать жирные соусы, майонез. Кроме того, следует избегать сладких маринадов, которые при тепловой обработке подвергаются карамелизации и процессу образования конечных продуктов гликирования.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что магазинный шашлык в маринаде может стать причиной возникновения тромбов.

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Елена Островская
Елена Островская
Здоровье
эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине
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