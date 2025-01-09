Врач Палаткина: дневную сонливость могут вызывать пять опасных патологий

«Самым грозным заболеванием, которое может сопровождаться сонливостью является острое нарушение мозгового кровообращения, — инсульт. Помимо этого, могут быть: головная боль, утомляемость, головокружение, повышение артериального давления», - предупредила Палаткина в комментарии для Life.ru

Врач Палаткина рассказала, почему может возникнуть сильная дневная сонливость. Медик констатировала, что самой простой причиной этого явления во многих случаях бывает нарушение гигиены сна – вызывать его могут ненормированный режим дня, просмотр ТВ или использование смартфона в позднее время перед отходом ко сну, а также плотные ужины и прием алкоголя в вечерние и ночные часы. Но если эти проблемы корректируются, и человек придерживается более сбалансированного режима дня, однако сонливость по-прежнему сохраняется, можно допустить, что ее причиной может быть какая-либо патология.В частности, заявила Палаткина, провоцировать дневную сонливость может анемия, при которой кровь человека содержит недостаточно эритроцитов и железа (помимо того, наблюдается снижение уровня гемоглобина и кислородное голодание всего организма). Многие люди недооценивают опасность анемии, не обращаются с ее симптомами к врачам. Между тем последствием нелеченой анемии могут стать снижение иммунитета, проблемы с кровяным давлением, инсульт или инфаркт, деменция, диабет, раннее старение.Помимо дневной сонливости на анемию могут также указывать бледность кожи и тахикардия, отметила специалист.Врач обратила внимание, что сильное желание спать днем нередко возникает на фоне гипотиреоза – пониженной функции щитовидной железы. Другими признаками данной патологии являются постоянная вялость и апатия, быстро возникающее утомление, проблемы с засыпанием по ночам, сухая кожа и выпадение волос, необоснованное увеличение веса.Также причинами дневной сонливости могут быть синдром обструктивного апноэ сна и артериальная гипотония. В случае первой патологии у спящих ночью людей возникают остановки дыхания и головной мозг не получает достаточно кислорода. В случае второй наблюдается низкое кровяное давление.Медик подчеркнула, если человек достаточно спит ночью и все равно испытывает дневную сонливость, нужно обязательно обращаться к специалистам и выяснять, что скрывается за подобной гиперсомнией. Для начала нужно сдать кровь и определить уровень гормонов щитовидной железы, посоветовала кардиолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в период длительных новогодних выходных у многих людей мог возникнуть сбой биоритмов

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