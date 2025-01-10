Врач Соломатина: резко устраивать разгрузочные дни после новогодних праздников нельзя

«Нельзя резко устраивать разгрузочные дни и садиться на диеты после новогодних праздников. Резкое изменение режима питания после праздничной загрузки может привести к большому стрессу – это вредно для организма и может привести к еще большему набору веса», - объяснила Соломатина «Вечерней Москве».

«В постпраздничный период рацион должен включать в себя большое количество белка и клетчатки. Полезно добавить в него квашеную капусту вместо гарнира из круп, потому что она содержит тартроновую кислоту, которая усложняет переход углеводов в жиры, а янтарная кислота в ее составе улучшает метаболизм», - поделилась диетолог.

Диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями по восстановлению здорового рациона после новогодних праздников. Медик подчеркнула, что после новогодних праздников с их застольями нельзя резко устраивать разгрузочные дни или как-то сильно ограничивать свое питание в попытках сбросить возникший лишний вес.Диетолог заметила, что за период праздничных выходных желудок «привык» к объему, который создается пищей. Эксперт посоветовала поддерживать его овощами и супами – они тоже дают ощущение объема, но при этом некалорийны.Соломатина добавила, что в рационе после праздников должно быть больше продуктов, обеспечивающих долгое насыщение.Людям, которые очень любят сладкое, не нужно полностью исключать его из рациона, но выбирать следует то, что наименее вредно, продолжила Соломатина. Например, пить чай можно со сладкими мандаринами или бананами, посыпанными горькой шоколадной крошкой, предложила эксперт.Кроме того, важно пить достаточное количество воды, не заменяя ее чаем или кофе. Диетолог обратила внимание, что желание поесть может говорить о потребности организма в гидратации, поскольку центры жажды голода в головном мозге находятся рядом. Из-за столь близкого расположения сигналы центра жажды нередко воспринимаются как голод.При этом Соломатина предупредила, что нехватка воды в организме может обострять тягу к сладкому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Геннадий Соколов рассказал, как привести себя в форму после новогодних застолий.

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