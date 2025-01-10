Диетолог Соколов ответил, как быстро прийти в форму после праздников

«Соотношение питательных веществ в рационе должно быть следующим: 15-20 процентов белка, 55 процентов сложных углеводов и 25-30 процентов жиров», - поделился специалист.

«Обратите внимание на пряности. Например, перец стимулирует всасывание питательных веществ. Корица улучшает пищеварение. Очень полезна и куркума», - добавил эксперт.

«Если вы сильно переели в новогодние праздники, лучше исключить все жаренное, копченое, острое, жгучее. Но жестких ограничений лучше избегать, чтобы не получить обратного эффекта в виде переедания», - отметил эксперт в комментарии Общественной электронной газете.

Диетолог Геннадий Соколов рассказал, что после периода праздников нужно постепенно возвращаться к режиму питания из трех-четырех приемов пищи в день.Говоря об этом, Соколов порекомендовал включать в повседневный рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, творог как источники белка. Что касается углеводов, нужно есть больше продуктов с клетчаткой, которые легко перевариваются, – разные овощи и фрукты, отруби, отрубной или зерновой хлеб, цельные крупы – гречку, перловку, овсянку.Диетолог подчеркнул, что нельзя игнорировать завтрак. По словам Соколова, первый прием пищи очень важен – на него должно приходиться порядка 30 процентов от общего количества калорий за день. Обязательной частью завтрака должны быть источники белка – те же яйца, отварная говядина, курица, индейка, молочные или кисломолочные продукты.В течение дня необходимо пить воду. Общее количество нужной организму жидкости определяется, исходя из формулы 30 миллилитров на килограмм массы тела.Диетолог уточнил, что один-два раза в неделю можно устраивать разгрузочные дни, сокращая объем пищи – за сутки следует употреблять не больше одной тысячи килокалорий.Также, объясняя, как быстро прийти в форму после праздников, специалист призвал россиян как можно больше двигаться и как можно чаще ходить пешком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить , что праздники негативно отразились на состоянии печени.

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