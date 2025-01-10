Диетолог Соколов ответил, как быстро прийти в форму после праздников
Врач-диетолог Соколов дал советы о том, как привести себя в порядок после застолий.
Диетолог Геннадий Соколов рассказал, что после периода праздников нужно постепенно возвращаться к режиму питания из трех-четырех приемов пищи в день.
«Соотношение питательных веществ в рационе должно быть следующим: 15-20 процентов белка, 55 процентов сложных углеводов и 25-30 процентов жиров», - поделился специалист.
Говоря об этом, Соколов порекомендовал включать в повседневный рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, творог как источники белка. Что касается углеводов, нужно есть больше продуктов с клетчаткой, которые легко перевариваются, – разные овощи и фрукты, отруби, отрубной или зерновой хлеб, цельные крупы – гречку, перловку, овсянку.
«Обратите внимание на пряности. Например, перец стимулирует всасывание питательных веществ. Корица улучшает пищеварение. Очень полезна и куркума», - добавил эксперт.
Диетолог подчеркнул, что нельзя игнорировать завтрак. По словам Соколова, первый прием пищи очень важен – на него должно приходиться порядка 30 процентов от общего количества калорий за день. Обязательной частью завтрака должны быть источники белка – те же яйца, отварная говядина, курица, индейка, молочные или кисломолочные продукты.
В течение дня необходимо пить воду. Общее количество нужной организму жидкости определяется, исходя из формулы 30 миллилитров на килограмм массы тела.
«Если вы сильно переели в новогодние праздники, лучше исключить все жаренное, копченое, острое, жгучее. Но жестких ограничений лучше избегать, чтобы не получить обратного эффекта в виде переедания», - отметил эксперт в комментарии Общественной электронной газете.
Диетолог уточнил, что один-два раза в неделю можно устраивать разгрузочные дни, сокращая объем пищи – за сутки следует употреблять не больше одной тысячи килокалорий.
Также, объясняя, как быстро прийти в форму после праздников, специалист призвал россиян как можно больше двигаться и как можно чаще ходить пешком.
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