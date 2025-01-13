Диетолог Лазуренко предупредила россиян об опасности жиросжигающих БАДов

«В целом все, что пытаются продать под видом средств для сжигания жира, – это либо слабительные или мочегонные, либо пустышки, либо и вовсе вредные для здоровья добавки», - предостерегла эксперт.

«Сами БАДы при определенных обстоятельствах назначаются врачом. Например, при дефиците тех или иных веществ. Но делать это бездумно и бесконтрольно нельзя никому», - подчеркнула эксперт в интервью «Москве 24».

Диетолог Лазуренко предупредила, что прием жиросжигающих БАДов может провоцировать аллергические реакции, проблемы с метаболизмом, ЖКТ и печенью. Медик поделилась таким предупреждением после сообщений о том, что после новогодних праздников в интернет-магазинах вырос спрос россиян на препараты для похудения. По словам Лазуренко, БАДы применяются исключительно в случаях дефицита тех или иных веществ, слишком скудного рациона. Средством похудения они быть не могут.Диетолог отметила, что рынок БАДов сегодня очень обширен, в нем могут присутствовать некачественная продукция и подделки.Лазуренко заявила, что лишний вес требует комплексной терапии, увеличение жировой массы следует рассматривать как заболевание. Поэтому не следует считать, что устранить проблему можно приемом добавок. Часто для избавления от ожирения нужно лечить физические патологии – например, человеку может понадобиться помощь эндокринолога, проверка состояния щитовидной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что среди россиян увеличился спрос на выездную наркологию и капельницы от похмелья или запоя. Эти процедуры сопряжены с риском для здоровья

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